«Такском» и СКБ «Контур» внедрили автоматический межоператорский роуминг

«Такском» и СКБ «Контур» внедрили автоматический роуминг с использованием обмена приглашениями к электронному документообороту между своими клиентами. Технология «РОСЭУ», лежащая в основе автороуминга, предусматривает автоматизированную процедуру установки связей между пользователями сервисов ЭДО разных операторов.

При существовавшей процедуре настройки роуминга нужно было отправить заявку оператору ЭДО и дождаться её выполнения. При большом количестве заявок их обработка требует значительных ресурсов, а значит, и времени.

Автоматическая настройка межоператорского роуминга позволяет значительно сократить время на установку соединения практически с нескольких дней до нескольких минут. Ещё одно из преимуществ автоматической настройки – это отсутствие необходимости обращаться к оператору ЭДО. Все действия пользователь выполняет сам, используя стандартные функции интерфейса своего прикладного решения.

Теперь абоненты компаний «Такском» и СКБ «Контур» смогут обмениваться приглашениями в режиме онлайн. Пользователям сервисов «Такском-Файлер» и «Контур.Диадок» достаточно зайти в раздел «Контрагенты» в сервисе. Чтобы найти компанию, нужно ввести её ИНН на соответствующей вкладке («Пригласить контрагента» - в «Такском-Файлере», «Поиск и приглашение контрагентов» - в Диадоке). Когда контрагент примет приглашение, можно начать обмен электронными документами. При этом приглашаемой стороне не требуется регистрироваться в системе ЭДО другого оператора.

Елена Апарина, руководитель Департамента по работе с ключевыми и корпоративными клиентами компании «Такском», отметила: «Компании, активно использующие электронный документооборот, не должны испытывать затруднений в расширении возможностей обмена документами со своими контрагентами. В соответствии с требованиями ФНС операторы ЭДО обязаны обеспечить взаимодействие продавца и покупателя при выставлении и получении счетов-фактур в электронной форме, при необходимости – путём заключения договора с другими операторами. Автоматическая настройка роуминга упрощает переход компаний на ЭДО, давая свободу в установлении связей с контрагентами, повышая доступность и оперативность сервисов, предоставляемых операторам, и снимая ограничения при их выборе. Такском планирует и дальше развивать взаимодействие с другими операторами в этом направлении».

Лидия Урывская, коммерческий директор направления ЭДО СКБ Контур, сказала: «Технология автоматического роуминга стирает границы между двумя операторами ЭДО. Когда вы хотите позвонить абоненту другого оператора связи, вам не нужно писать заявление на соединение и ждать, когда его обработают. Для пользователей Диадока настройка роуминга с клиентами Такскома становится такой же незаметной. Бизнесу важно наращивать темп и снижать издержки. При переходе на ЭДО компании стремятся меньше времени тратить на рутину и оперативно взаимодействовать с контрагентами — автоматический роуминг отвечает этим задачам».