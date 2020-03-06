В «Контур.Закупках» появился многопользовательский режим

СКБ «Контур» представило многопользовательский режим в «Контур.Закупках». Новая функциональность предназначена для компаний, в которых с закупками работает несколько специалистов или отделов. Пользователи смогут назначать ответственных на закупку, присоединяться к согласованию на разных этапах и обмениваться информацией в одном пространстве.

«Контур.Закупки» — это сервис для участников тендеров, которые проводят государственные и коммерческие компании. Он помогает искать закупки, работать с избранными, анализировать заказчиков и конкурентов.

Раньше для каждого тендерного специалиста или ответственного за участие в закупке нужно было покупать отдельное рабочее место. Теперь в сервисе появилось общее пространство для работы нескольких специалистов, а руководителю стало проще распределять задачи и контролировать их исполнение.

Дмитрий Пинигин, руководитель «Контур.Закупок», отметил: «Работа над Командным тарифом началась, когда мы заметили, что несколько человек одновременно входят в сервис под одной учетной записью или просят настроить рассылку на разные почты. Мы собрали список таких пользователей для исследований, реализовали их пожелания и в итоге настроили удобный процесс для работы тендерных специалистов и их руководителей в одном сервисе».

Командный тариф дает пользователям возможности кастомизировать шаблоны поиска. Можно получать уведомления на почту только по нужным типам закупок. При этом у всех специалистов есть общий доступ к шаблонам поиска и Избранному.

Назначать закупку на коллегу. Например, руководитель закрепляет ответственного за закупку или тендерный специалист передает закупку другому сотруднику – сметчику, юристу или бухгалтеру. Когда коллега выполнит свою часть работы, то сможет переназначить закупку на следующего участника или вернуть тендерному специалисту.

Оставлять метки и комментарии о закупках для коллег. Пользователи могут комментировать закупки и просматривать историю обсуждения, редактировать и удалять свои комментарии.

Контролировать работу сотрудников над заявками. С помощью фильтров в Избранном руководитель сможет оценить загруженность и эффективность сотрудников: посмотреть, сколько активных закупок назначено на каждого, сколько завершенных закупок закреплено за специалистом за определенный период.