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TrueConf бесплатно предоставляет облачную ВКС из-за угрозы коронавируса

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

TrueConf в силу карантинных мер и угрозы распространения вируса объявила о бесплатной выдаче подписки на облачный сервис TrueConf Online. Таким образом TrueConf планирует помочь компаниям и вузам, которые опасаются за здоровье своих сотрудников и студентов, организовать удаленную работу и оставаться на связи в осложнившейся ситуации.

Угроза коронавируса сильно повлияла на мировую ситуацию. Во многих странах стихийно отменяются крупные события и закрываются на карантин учебные заведения, а сотрудники компаний перестают посещать офисы и переносят свои рабочие процессы в онлайн.

Компания TrueConf приняла решение бесплатно выдавать подписку на использование облачного сервиса видеосвязи TrueConf Online. Достаточно связаться с представителями компании по специальному адресу besafe@trueconf.ru, чтобы получить подписку на максимальный тариф с момента обработки запроса и до 1 июня 2020 года. Такая возможность доступна для организаций, зарегистрированных в Российской Федерации.

Подписка на максимальный тариф позволит в два клика проводить защищенные видеозвонки, симметричные конференции (до 9) и селекторные совещания (до 10 участников), общаться в чатах, а также использовать необходимые инструменты для совместной работы: делиться экраном, запускать слайд-шоу, отправлять файлы и записывать сеансы. При этом оставаться на связи с друзьями и коллегами можно с любого удобного устройства — ПК, ноутбука, планшета или телефона.

«Мы намерены обеспечить надежным инструментом для коммуникаций всех, кто в сложившейся ситуации хочет избежать риска или вынужден работать удаленно, — сказал Дмитрий Одинцов, директор по развитию TrueConf. — ВКС позволит без ограничения возможностей отказаться от посещения общественных мест и командировок, а также от физического присутствия на локальных встречах».

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