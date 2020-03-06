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SAS отменила ежегодный SAS Global Forum 2020

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Быстрое распространение вируса COVID-19 и потенциальные риски заражения еще большего количества людей, с которыми связано проведение крупных мероприятий и международные перелеты, побудили руководство компании SAS отменить проведение своего флагманского форума.

Мероприятие ежегодно собирает больше 5000 участников со всего мира и является одной из ключевых площадок для поиска новых вариантов развития бизнеса и использования потенциала технологий, для обмена идеями и опытом в области аналитики данных. SAS Global Forum включает в себя больше ста практических докладов, больше 10 выступлений визионеров, обширную демозону, серию тренингов и сертификации. Решение отменить форум принято SAS впервые за всю историю его проведения.

«Мы осознаем, что коронавирус представляет большую угрозу. Как бы ни был важен SAS Global Forum, для нас неприемлемо проводить мероприятие ценой здоровья и, возможно, жизней людей. Форум собирает лучших экспертов из компаний наших клиентов и из разных офисов SAS. Мы должны подходить к работе ответственно и позаботиться в первую очередь о людях, даже несмотря на убытки из-за отмены форума», - сказал со основатель и глава компании SAS доктор Джим Гуднайт.

В настоящее время специалисты компании SAS работают над тем, чтобы перенести в виртуальное пространство все выступления и сессии, которые уже были подготовлены к SAS Global Forum 2020. Расписание онлайн-трансляций будет доступно в ближайшие дни на сайте форума. Там же будут выложены записи выступлений.

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