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Решения Cisco интегрированы в ИТ-платформу для Крайнего Севера

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

Cisco объявила о том, что «Зарубежнефть-добыча Харьяга», дочерняя компания «Зарубежнефти», использовала продукты Cisco для создания ИТ-платформы в условиях Крайнего Севера. В рамках проекта для нового вахтового жилого комплекса были спроектированы и частично построены локальная вычислительная сеть, корпоративная беспроводная сеть передачи данных, а также внедрены системы IP-телефонии, видеоконференцсвязи и гиперконвергентная система HyperFlex. В 2020 году запланированы работы по созданию зон промышленного Wi-Fi для обеспечения максимально возможного радио- покрытия объектов промышленного сегмента (кустовые площадки, объекты подготовки нефти и газа, объекты коммерческой реализации нефти и газа).

Харьяга – поселок за Полярным кругом в Ненецком автономном округе, расположенный рядом с Харьягинским нефтяным месторождением, в трех часах езды от ближайшего населенного пункта. Нефтедобытчики живут и работают здесь вахтовым методом, в суровых климатических условиях при температуре до -50 градусов Цельсия, подолгу не имея возможности вживую контактировать с коллегами и родными. В 2018 году на Харьяге началось строительство нового вахтового жилого комплекса (ВЖК), который включает жилые корпуса, газовую котельную, модульный центр обработки данных с узлом связи, антенно-мачтовое сооружение, офисные помещения и объекты инженерной инфраструктуры. Для оснащения ВЖК требовались надежные сетевые решения, помогающие повысить эффективность различных рабочих процессов, создать максимально комфортные условия проживания на вахте и обеспечить бесперебойные коммуникации с «большой землей».

«Для построения такой инфраструктуры мы тщательно изучили существующие на рынке предложения и уже не в первый раз сделали выбор в пользу разработок компании Cisco, продукты которой мы используем уже не менее 15 лет, – сказал Олег Брытков, начальник управления метрологии, автоматизации, связи и ИТ ООО «Зарубежнефть–добыча Харьяга». – Развернутая ИТ-инфраструктура связывает новый ВЖК как с другими структурными подразделениями «Зарубежнефти», так и с опасными промышленными объектами месторождения. Кроме того, учитывая невысокую скорость сотовой передачи данных в Харьяге, производительная и надежная корпоративная беспроводная сеть – основной инструмент нефтедобытчиков для поддержания связи с родными, что при вахтовой работе в Заполярье крайне важно. Все это позволяет нашим специалистам, даже находясь вдали от коллег и семей, работать в единой прозрачной и управляемой ИТ-среде».

В ходе реализации проекта для нового ВЖК была построена локальная вычислительная сеть и беспроводная сеть передачи данных на основе коммутаторов Cisco Catalyst 3850, маршрутизаторов Cisco ISR4331 и беспроводных точек доступа Cisco Aironet. Безопасность обеспечили межсетевые экраны Cisco Firepower серий 2000 и 2100, система видеоконференцсвязи построена с использованием платформы Cisco TelePresence MX800. Для обеспечения бесперебойного функционирования контроллеров беспроводной сети, подсистем информационной безопасности и других виртуализированных сервисов использована гиперконвергентная платформа Cisco HyperFlex. Эффективное взаимодействие сотрудников нового ВЖК обеспечено при помощи видеофонов Cisco Wireless IP Phone 8851.

В рамках проекта 2020-21гг по созданию промышленного Wi-Fi планируется построение необходимой инфраструктуры для реализации перспективных ИТ-инициатив компании «Зарубежнефть–добыча Харьяга»: «Цифровой технолог», «Система мониторинга персонала», «Цифровой рабочий».

«Этот проект – яркая иллюстрация того, как решения Cisco способствуют процессам цифровой трансформации и помогают людям жить и работать в экстремальных условиях, – сказал Никита Горбачевский, старший менеджер Cisco по работе с корпоративными клиентами. – В условиях Заполярья надежная корпоративная ИТ-платформа становится особенно важна: для нефтедобытчиков Харьяги она является основой множества проектов в области цифровизации актива. Мы горды тем, что наши инфраструктурные решения выдержали проверку Крайним Севером».

«Зарубежнефть» – диверсифицированный нефтегазовый холдинг с активами и проектами в нескольких сегментах. ООО «Зарубежнефть–добыча Харьяга» является оператором Харьягинского проекта и ведет разработку 2 из 3 объектов Харьягинского месторождения. Харьягинское нефтяное месторождение расположено вблизи поселка Харьяга, в 165 км к юго-востоку от города Нарьян-Мар. Действующий нефтяной фонд Харьягинского месторождения составляет 37 скважин, которые обеспечивают добычу более чем 4,5 тысяч тонн нефти в сутки.



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