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OpenLegacy расскажет о цифровой трансформации на конференции «ИКТ в финансовом секторе 2020»

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Директор по развитию OpenLegacy Иван Никиточкин на конференции CNews «ИКТ в финансовом секторе 2020» расскажет о возникающих сложностях при интеграции монолитных Legacy-систем, как сократить затраты на разработку и как можно в несколько раз быстрее выпускать новые продукты в современном цифровом мире. Конференция пройдет в Москве 11 марта 2020 года.

Для большинства компаний вывод новых цифровых продуктов бывает достаточно сложным из-за наличия ИТ-систем с «негибкой» функциональностью – так называемых «монолитов». Эти системы обладают необходимой работоспособностью, однако, их использование в других сервисах проблематично. Зачастую для этого нужно разрабатывать сложные программные интерфейсы для обеспечения интеграции с другими системами, разработка которых по времени идентична разработке новой аналогичной системе.

Для большинства компаний вывод новых цифровых продуктов бывает достаточно сложным из-за наличия IT-систем с «негибкой» функциональностью – так называемых «монолитов». Эти системы обладают необходимой работоспособностью, однако, их использование в других сервисах проблематично. Зачастую для этого нужно разрабатывать сложные программные интерфейсы для обеспечения интеграции с другими системами, разработка которых по времени идентична разработке новой аналогичной системе.

В современном тренде у компаний присутствует постоянное обновление линейки продуктов, что позволяет компаниям развиваться и не отпускать клиентов к прямым конкурентам. Однако, просто выпускать инновационные продукты или новые функции недостаточно. Компании также должны быть уверены, что их продукты и услуги вовремя поступят на рынок. Небольшая задержка по запуску, и вас уже обогнал конкурент.

Существует хорошо известный термин, который описывает временной интервал от начала разработки продукта до его поставки на рынок – time to market. Эта продолжительность включает генерацию идей, проектирование, разработку и тестирование, а также представление его потребителям. Чем более организована и эффективна система разработки IT-продуктов вашего бизнеса, тем эффективнее вы будете планировать время выхода на рынок.

Платформа OpenLegacy обеспечивает интеграцию множества ИТ-систем компании по различным интерфейсам, позволяя построить API над системами компании за считанные часы вместо недель и месяцев.

При использовании микросервисной архитектуры, OpenLegacy автоматически формирует API в виде легковесного микросервиса, который может быть встроен в общую CI/CD модель компании, позволяя планировать интеграционные проекты с учетом современных принципов разработки ПО.

Таким образом, внедрив в процесс разработки API слоя платформу OpenLegacy, компания построила прозрачный подход в планировании ресурсов на интеграцию и ее поддержку, при этом позволив бизнесу оптимизировать скорость выпуска продукта, время и стоимость на разработку в несколько раз.

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