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«Ланит-Интеграции» обеспечит полный цикл внедрения платформы SimpleOne

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

«Ланит-Интеграция» (входит в ГК «Ланит») стала официальным партнёром SimpleOne — российской компании-разработчика ESM-платформы для автоматизации бизнес-процессов.

Заключение партнёрского соглашения с SimpleOne позволит команде «Ланит-Интеграции» осуществлять полный цикл работ по внедрению и техническому сопровождению платформы.

Максим Гречнев, руководитель отдела управления ИТ-услугами компании «Ланит-Интеграция», отметил: «Продукт SimpleOne для российского рынка ITSM-систем — как глоток свежего воздуха: очень точное попадание в потребности, особенно в условиях ухода с рынка крупных западных игроков. Продукт базируется на современных технологиях, очень большое внимание уделено User Experience. Команда учла архитектурные недостатки существующих ITSM-систем и распространила сервисный подход на другие сферы внутренней деятельности организаций. Уверен, что вместе с командой SimpleOne мы сможем гораздо быстрее и эффективнее повышать уровень цифровой зрелости даже самых крупных заказчиков».

Илья Жакашев, директор по развитию бизнеса SimpleOne, сказал: «Я очень рад появлению «Ланит-Интеграции» в списке наших партнёров. Это крупный интегратор, название которого у всех на устах. Уверен, что совместная работа позволит нам правильно донести до корпоративных заказчиков все преимущества нашего продукта. Это откроет для компаний новые возможности для цифровой трансформации вместе с SimpleOne».

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