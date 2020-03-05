«Сингапурские авиалинии» проверяют безопасность своих разработок с помощью Solar appScreener

«Сингапурские авиалинии» взяли на вооружение анализатор Solar appScreener компании «Ростелеком-Солар» с целью обеспечения безопасности всех используемых в компании приложений. Данная сделка является крупнейшей на международном рынке в сегменте продаж российских сканеров анализа исходного кода приложений, утверждают в компании «Ростелеком-Солар».

С помощью Solar appScreener авиаперевозчик осуществляет анализ наличия уязвимостей и НДВ как во внутренних бизнес-системах, разрабатываемых для нужд компании, так и во внешних клиентских порталах, мобильных приложениях и сервисах. В процессе выбора системы анализа защищенности приложений авиакомпания рассматривала и тестировала несколько ведущих мировых решений данного класса. По результатам выбор был сделан в пользу Solar appScreener, поскольку данный продукт максимально полно соответствовал обширным требованиям, сформированным внутри компании.

Приоритетными для «Сингапурских авиалиний» стали возможность гибкой интеграции Solar appScreener в процесс безопасной разработки (SSDLC) и широкий набор поддерживаемых языков программирования, подтверждающие высокий уровень зрелости решения и удовлетворившие все потребности заказчика. В компании также обратили внимание на реализованные в продукте возможности сканирования бинарных файлов в отсутствие отладочной информации, которые позволяют проверять приложения без доступа к исходному коду.

«Авиакомпания "Сингапурские авиалинии" – один из бесспорных лидеров мирового рынка авиаперевозки. Будучи транспортным предприятием, которому ежегодно миллионы пассажиров доверяют свою жизнь и здоровье, авиакомпания считает обеспечение авиационной безопасности своим важнейшим приоритетом. Ко всем эксплуатируемым на предприятии технологиям и средствам защиты предъявляются очень жесткие требования с точки зрения качества работы и производительности. Ведь даже самая незначительная ошибка, пропущенная уязвимость в программном обеспечении в случае эксплуатации злоумышленниками может привести к катастрофическим последствиям. Поэтому мы очень высоко ценим выбор этого заказчика в пользу нашего продукта для решения столь ответственной задачи», – отметил руководитель направления Solar appScreener компании «Ростелеком-Солар» Даниил Чернов.

Solar appScreener — российский статический анализатор кода приложений на наличие уязвимостей и НДВ. Его отличительной особенностью является возможность анализа не только исходного, но и бинарного кода (то есть представленного в виде исполняемых приложений). Реализована поддержка более 30 языков программирования и девяти форматов исполняемых файлов, в том числе для Google Android, Apple iOS и Apple macOS.