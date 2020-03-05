Pure Evergreen представила FlashArray следующего поколения

Pure Storage анонсировала доступность седьмого поколения обновлений Evergreen и all-NVMe FlashArray//X третьего поколения. Данное обновление для отмеченной наградами линейки FlashArray обеспечивает клиентов более высокой производительностью и дает возможность ускорить вывод продукции на рынок. Благодаря уникальной и первой в отрасли модели хранения EvergreenTM у заказчиков теперь есть доступ к непрерывным инновациям от Pure Storage, которые включают эти и будущие обновления в свой пакет продуктов и решений.

«FlashArray//X был признан самым умным приобретением в отрасли, которое позволяет корпоративным заказчикам улучшить работу ИТ-операций. Вместо того, чтобы беспокоиться об устаревших СХД, клиенты Pure теперь обеспечены самыми инновационными и многофункциональными решениями, - отметил Пракаш Даржи (Prakash Darji), генеральный управляющий FlashArray, Pure Storage. – Evergreen остается уникальным решением в мире хранения данных, поскольку позволяет заказчикам пользоваться преимуществами будущих функций и инноваций системы Pure Storage без задержек, прерываний и болезненных миграций. Заказчики могут быть уверены, что их инвестиции в новое поколение FlashArray//X, оптимизированное для будущих обновлений от Purity/FA, и в дальнейшем смогут обеспечить лучшие результаты по сравнению с конкурентами».

Последнее поколение FlashArray//X позволяет заказчикам ускорять и консолидировать базы данных и задачи корпоративных систем, распространять их на облако и модернизировать стратегию защиты данных. Улучшенные функциональность и производительность FlashArray//X также доступны через модель на основе утилит Pure-as-a-Service. Pure-as-a-Service предлагает унифицированные гибридные облачные услуги передачи данных, позволяя заказчикам развертывать их локально, в коллокациях, на хостинге или в общедоступном облаке с помощью облачного хранилища Pure's Cloud Block Store. Все они имеют унифицированную подписку, общие функциональные возможности и опыт работы с облаком.

«Evergreen гарантирует нам доступ к самым последним и выдающимся разработкам, но что действительно отличает Pure как стратегического поставщика, так это его способность постоянно совершенствовать новые продукты, решения и функции, которые помогают достигать реальных результатов в нашем бизнесе, - сказал Кит Мартин (Keith Martin), старший директор по инжинирингу облачных мощностей, ServiceNow. - Будь то обновление аппаратного или программного обеспечения или полный капитальный ремонт платформы, мы знаем, что сможем воспользоваться всеми преимуществами без промедления. Это, в свою очередь, позволяет нам внедрять инновации со скоростью современного рынка, что является несомненным преимуществом в мире, где реальное время уже стало требованием».

Новая FlashArray//X позволяет улучшить производительность до 25% по сравнению с предыдущим поколением FlashArray//X, с обновленными контроллерами, оснащенными новыми масштабируемыми процессорами Intel Xeon, которые известны также как Cascade Lake, о выпуске которых Intel объявила ранее.

Клиенты могут ускорить работу корпоративных приложений, включая SAP HANA, Oracle и Microsoft SQL Server. Производительность SAP HANA OLAP с NSE-производительностью увеличивается до 50% по сравнению с предыдущим поколением //X без необходимости в миграции.

Заказчики смогут увеличить скорость и объединить приложения DAS, такие как PostgreSQL и MySQL, для повышения эффективности и ускорения времени выхода на рынок. Тестирование MySQL позволило повысить производительность на 50% при 35-процентном снижении задержек по сравнению с DAS. Тестирование PostgreSQL дало прирост производительности до 20% при 35-процентном снижении задержек по сравнению с DAS.

Поддержка NVMe-oF и Storage Class Memory позволяет FlashArray предусматривать время задержки до 150 мкс, обеспечивая производительность, необходимую для самых требовательных корпоративных баз данных, и максимальную плотность для сокращения в объеме доступного на диске пространства в центрах обработки данных.

В рамках обновлений, которые входят в модель Evergreen, у текущих пользователей FlashArray будет возможность внедрять инновации быстрее и с улучшением производительности до 50% по сравнению с FlashArray//M R2.

«Переосмыслите свои системы обновлений» – для заказчиков, работающих в настоящее время на решениях хранения данных конкурентов, новый FlashArray//X предоставляет возможность переключиться. Систему хранения данных можно использовать как утилиту, включающую все программное обеспечение массивов и обеспечивающую защиту инвестиций заказчиков без повторного перехода на новую систему.

FlashArray//X последнего поколения еще раз демонстрируют непревзойденную потребительскую ценность, предоставляемую Pure's Evergreen Storage. На сегодняшний день Pure представила 11 поколений аппаратного обеспечения и 21 поколение обновлений программного обеспечения, все без сбоев, с общим увеличением плотности в 146 раз.

FlashArray//X также доступна в модели OpEx через модель «как услугу» локально или в качестве моста к общедоступным облачным провайдерам, таким как Amazon Web Services, чтобы обеспечить дальнейшую миграцию данных между гибридными и частными облаками для клиентов.

Новая линейка FlashArray//X на 100% NVMe, начиная с нового начального уровня емкостью 11 ТБ //X10 (с новыми модулями DirectFlash NVMe емкостью 1 ТБ) и заканчивая вершиной линейки //70 и //X90, которые поддерживают DirectMemory Cache с памятью Intel Optane Storage Class Memory для самых высоких требований к деятельности предприятия. Линейку FlashArray//X дополняют оптимизированные по емкости FlashArray//C, которые обеспечивают экономичность флэш-памяти по низкой цене для рабочих нагрузок 2-го уровня.