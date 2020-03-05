МТС запустил услуги облачного ИТ-аутсорсинга для бизнеса

МТС, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, сообщил о запуске провайдером CloudMTS направления облачного ИТ-аутсорсинга. В рамках услуги Professional & Managed Services профессиональная команда экспертов будет осуществлять настройку, управление и поддержку ИТ-инфраструктуры клиентов, а также выполнять сложные проектные работы.

Корпоративные клиенты смогут передать функции настройки, администрирования и мониторинга ИТ-инфраструктуры квалифицированной команде проектных менеджеров, инженеров и архитекторов. Сервис будет востребован компаниями, которые являются активными потребителями ИТ: банками, ритейлом, телеком- и промышленными предприятиями. Крупный бизнес сможет сократить затраты на рутинные работы, связанные с поддержкой ИТ-инфраструктуры в облаке. Средние и малые компании получат в распоряжение ИТ-специалистов высокого уровня, не увеличивая собственный штат.

«Запуск ИТ-аутсорсинга выводит облачное направление бизнеса МТС на новый уровень. Мы становимся для компаний настоящим цифровым партнером, который способен напрямую повлиять на эффективность их бизнеса. Professional & Managed Services позволяют повысить производительность в решении ИТ-задач, оптимизировать рабочее время штатных сотрудников и обеспечить экономию до 90% от первоначальных затрат на ИТ. Мы запустили одно из самых полных и доступных предложений на рынке облачного ИТ-аутсорсинга в России. Сервисом уже пользуется ряд клиентов из производственной сферы», — сказал директор облачного бизнеса МТС Олег Мотовилов.

Новое направление включает два вида сервисов. Managed Services предполагают передачу специалистам CloudMTS операционных процессов, связанных с обеспечением работоспособности ИТ-инфраструктуры. Услуга предоставляется в трех тарифных планах, которые закрывают потребности малых, средних и крупных компаний. Ежемесячная стоимость зависит от набора и сложности работ. Например, базовый тарифный план за 25 тыс. руб. в месяц включает задачи по настройке и обслуживанию виртуальных ресурсов. Сервис предоставляется в рамках облака провайдера и распространяется на весь продуктовый портфель.

Professional Services включают в себя сложные проектные работы, требующие высокой квалификации ИТ-специалистов. Например, детальный аудит ИТ-архитектуры, создание частных и гибридных облаков, разработка схем резервирования и аварийного восстановления, оптимизация инфраструктуры после миграции в облако. Стоимость сервиса складывается из трудозатрат инженеров и архитекторов на решение конкретных проектных задач. Professional Services не ограничиваются облачной инфраструктурой провайдера. В ближайших планах расширение сервиса на другие российские и международные облака, также физические сервера и дата-центры.