GMCS модернизировала BI-систему для DB Schenker в России

GMCS нарастила функциональность BI-системы на базе Qlikview для российского офиса компании DB Schenker, международного провайдера логистических услуг.

DB Schenker в России использует платформу Qlikview с 2004 г. За это время в системе накопился большой объем данных, количество интеграций выросло, а используемых отчетов стало недостаточно для обеспечения потребностей бизнеса.

Обновленная силами специалистов GMCS система Business Intelligence позволяет анализировать деятельность логистической компании по более чем 60 показателям, таким как продажи, доходы, расходы, грузоперевозки, тарифы и т.д.

Для анализа доходов настроен дашборд из 35 показателей, а объем поступающих в Qlikview данных составляет несколько миллионов строк. Специалисты GMCS обеспечили возможность проведения глубокого анализа цепочки от создания до оплаты заказа, включая отслеживание денежных транзакций до уровня разноски сумм по счетам. На отдельном дашборде пользователи могут анализировать зависимость расходов и резервов, отслеживать количество заведенных заказов по весовым параметрам и видам упаковки, влияющих на стоимость перевозки грузов.

«Наша компания является прогрессивным и опытным пользователем бизнес-аналитики. Амбициозные планы по усилению присутствия компании на рынке транспортно-логистических услуг, а также запуск новой TMS CIEL, в которой регистрируются заказы на мультимодальные перевозки, потребовали модификации и наращивания возможностей BI-системы. Мы довольны результатами. Качество данных улучшилось, повысилась скорость построения отчетов, появились новые инструменты визуализации, что позволяет специалистам работать более эффективно», – сказал Айварс Тауриньш, генеральный директор DB Schenker кластера Россия/Евразия.

С учетом специфики транспортной отрасли в BI-системе настроена разнообразная аналитическая отчетность, которая необходима компании DB Schenker для обеспечения высочайшего качества предоставляемых услуг. Например, с помощью группы отчетов по контролю качества DB Schenker в режиме реального времени отслеживает соблюдение сроков получения, доставки и обработки заказов на терминале. Данные отчеты также консолидируют информацию из нескольких подсистем, проверяя их корректность, позволяя значительно сократить время распознавания и реакции на проблемы.

Усовершенствованные отчеты для работы с тарифами и финансовой информацией позволяют DB Schenker централизованно анализировать данные, внесенные разными подразделениями. С помощью этих отчетов выполняется анализ плановых и фактических показателей, производится контроль целостности и достоверности данных.

«Российский офис DB Schenker поставил перед нами задачу оперативно доработать используемые отчеты, обогатив их новыми показателями и аналитиками, а также разработать новые отчеты, которые потребовались в связи с выверкой данных для запуска системы TMS CIEL. Команда GMCS продолжает развивать систему отчетности, а также планирует создание новых аналитических панелей совместно с заказчиком», – отметила Ирина Володькина, руководитель направления, департамент аналитических решений компании GMCS.