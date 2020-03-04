Безопасность
ИБ-рынок эволюционирует из-за роста количества угроз
ИТ-бизнес
Решения SD-WAN должны развиваться в тесном взаимодействии с информационной безопасностью
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

РЕД ОС сертифицирована ФСТЭК по «Требованиям к уровням доверия»

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

«Ред софт», в соответствии с действующим положением о системе сертификации средств защиты информации (утверждено Приказом ФСТЭК России от 3 апреля 2018 г. № 55), с привлечением аккредитованной лаборатории ФСТЭК России успешно завершил испытания новой версии средства защиты информации — операционной системы РЕД ОС (сертификат № 4060 от 12.01.2019).

ФСТЭК России подтвердила результаты сертификационных испытаний, а также согласовала модель функций безопасности РЕД ОС и все изменения, внесенные в средство защиты информации, что подтверждается сертификатом соответствия, действующим до 2024 года.

Сертификат ФСТЭК России удостоверяет, что РЕД ОС версии 7.2 является операционной системой общего назначения типа А со встроенными средствами защиты от несанкционированного доступа к информации, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну, и соответствует «Требованиям по безопасности информации, устанавливающим уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий» (Приказ ФСТЭК России от 30 июля 2018 г. №131) - по 4 уровню доверия; «Требованиям безопасности информации к операционным системам» (Приказ ФСТЭК России от 19 августа 2016 г., №119), «Профиль защиты ОС типа «А» четвертого класса защиты. ИТ.ОС.А4.ПЗ» (ФСТЭК России, 2017).

С использованием сертифицированной редакции РЕД ОС версии 7.2 можно осуществлять защиту объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), государственных информационных систем (ГИС), автоматизированных систем управления производственными и технологическими процессами (АСУ ТП), информационных систем персональных данных (ИСПДн) до 1 класса (категории значимости, уровня) защищенности включительно, а также информационных систем общего пользования (ИСОП) 2 класса.

«Релиз РЕД ОС 7.2 построен на версии ядра 4.19 длительной поддержки и включает наиболее актуальные версии пакетов, что позволяет заказчикам применять операционную систему при построении IT-инфраструктуры практически любого масштаба и назначения», - сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

Другие материалы рубрики

В России создан «невозможный» материал для новых сверхпроводников

Какие трудности ждут сети 5G на предприятиях

Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта

Россияне выпустили СХД на процессорах «Эльбрус» и отечественном Linux

«Мегафон» запустил облачную платформу для госзаказчиков и крупных клиентов

Из-за санкций Huawei откажется от своего облачного бренда в России и создаст новый со Сбербанком

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор MagicBook Pro: первый 16-дюймовый ноутбук от Honor

Стоит ли покупать видеоняню: 9 хороших моделей

Лучшие ноутбуки до 60 000 рублей: выбор ZOOM

8 приложений для управления компьютером со смартфона
Показать еще
Технология месяца

NVMe: что нужно знать о новом интерфейсе?

«Датаемкие» решения требуют быстрых протоколов передачи данных.

Тема месяца

Почему программные роботы стали вдруг так популярны?

В связке с ИИ они способны выполнять контрольные и управленческие функции.

Как избавиться от старой техники и снизить затраты на печать Как автоматизировать офисную рутину: наймите «цифрового» сотрудника