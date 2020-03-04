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Разработка «Росэлектроники» позволит летательным аппаратам достигать целей по звездам

Телеком Навигация Интеграция Электроника

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал астровизирующее устройство нового поколения АВУ-Н. Разработка позволяет корректировать данные навигационных систем летательных аппаратов и с высокой точностью определять координаты на основе информации о положении звезд.

Инерциальные навигационные системы обладают полной автономностью – работают независимо от глобальных систем позиционирования (GPS, «Глонасс», Gallileo и др.), не требуют наличия внешних ориентиров и сигналов для навигационных измерений. АВУ-Н повышает их точность и помогает корректировать возникающие погрешности, ориентируясь на положение звезд.

В состав аппаратуры входят две оптические головки, астролюк и блок обработки данных. Благодаря этому при солнечной засветке и ослеплении одного оптического канала, другой продолжает «видеть» звездное небо, что обеспечивает устойчивую работу АВУ-Н при движении летательного аппарата.

«Созданное в "Росэлектронике" устройство эффективно не только для корректировки погрешностей навигационных устройств. Оно помогает летательному аппарату уверенно ориентироваться в пространстве даже в условиях помех – как естественных, так и искусственных», – сказал исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

В составе «Ростеха» разработку астровизирующего устройства нового поколения ведет предприятие дочернего холдинга «Росэлектроника» – ЦНИИ «Циклон».

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