МТС запустила «Цифровой безопасный детский сад»

МТС и администрация Соликамского городского округа при участии компании «Уралкалий» запустили первый в России комплексный пилотный проект «Цифровой безопасный детский сад» в рамках федерального проекта «Умный город». Комплекс инновационных цифровых систем поможет обеспечить качественное и экономичное управление инфраструктурой детского сада и безопасность пребывания детей в учреждении.

Пилот цифрового комплекса реализован на площадке детского дошкольного учреждения «Солнышко», расположенного по адресу город Соликамск, улица 20 лет Победы, 181а. Проект включает ряд инновационных решений «умного города» для реализации следующих задач.

Комплексное обеспечение безопасности. Система видеонаблюдения, видеоаналитики и умного домофона включает камеры, установленные на внешних и внутренних контурах — по периметру здания детского сада, на игровых площадках, у ворот. Технология интеллектуальной обработки фиксирует перемещение людей и транспорта в границах территории и определяет их количество. Аналитика также выдает отчеты по половозрастным характеристикам посетителей и их эмоциональному состоянию. Вся информация передается для хранения на защищенные серверы. Управлять умным домофоном администратор может с любого гаджета с sim-картой.

Контроль систем ЖКХ. Система дистанционного сбора показаний потребления электроэнергии, холодной воды, отопления позволяет контролировать потребление ресурсов ЖКХ и учитывать данные при расчетах с ресурсоснабжающим организациями. Установленная в подвальном помещении система протечки поможет вовремя предотвратить чрезвычайные ситуации. На втором этапе проекта планируется подключение погодозависимой автоматики, которая самостоятельно сможет регулировать поступление энергоресурсов на объект в зависимости от погодных условий и, таким образом, экономить на услугах ЖКХ до 30% от нынешних затрат.

Контроль за соблюдением санитарных норм. Решение по мониторингу микроклимата, анализирующее влажность и освещение в помещениях, позволяет контролировать соблюдение заданных санитарных параметров в детском учреждении.

Решения цифрового комплекса для «безопасного детского сада» доступны для онлайн-контроля и управления на мобильных гаджетах сотрудников администрации, в веб-интерфейсе, а также поступают в Ресурсный центр новых информационных технологий города.

С технологиями, развернутыми в детском саду Соликамска, ознакомился глава Пермского края Дмитрий Махонин. По итогам осмотра г-н Махонин отметил необходимость внедрения подобных технологий в других объектах социальной и муниципальной инфраструктуры, так как это позволяет обеспечить безопасность и эффективно использовать ресурсы.

«Для МТС Соликамск является интересной площадкой для тестирования и внедрения инновационных цифровых решений в области «умного города» вместе с местной администрацией и нашим партнером — компанией Уралкалий. Сегодня мы представляем комплексный цифровой продукт по умному управлению инфраструктурой объекта, разработанный специально для детских образовательных учреждений. Это уникальная история не только для Пермского края, но и для всей страны. Установленная система позволяет удобно и оперативно контролировать все важные функции деятельности учреждения — ЖКХ, обеспечение безопасности и комфорта пребывания детей на территории детского сада. Надеемся, что тестирование пилотного проекта в Соликамске пройдет успешно и подобные решения появятся в образовательных учреждениях по всей стране», — отметила директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

«Соликамск вошел в число пилотных городов, где по решению Министерства строительства и ЖКХ РФ развиваются умные территории. Это делается для того, что повысить безопасность и комфортность городской среды. Мы приветствуем внимание МТС и надеемся на расширение сотрудничества в направлении Smart City», — сказал глава Соликамского городского округа Алексей Федотов.

Реализацию проекта поддержало градообразующее предприятие города — компания Уралкалий.

«Компания приветствует внедрение инновационных систем в производство и различные сферы жизни. Мы понимаем, как важны безопасность и комфорт пребывания детей в детских дошкольных учреждениях, поэтому были рады поддержать этот проект. Ранее при поддержке компании «Уралкалий» в Соликамском городском округе были установлены системы видеонаблюдения в более чем 40 образовательных учреждениях», — отметил директор по информационным технологиям «Уралкалия» Кирилл Алифанов.