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Cloud4Y перевела в облако ИТ-инфраструктуру компании «Русская кожа»

Интеграция Инфраструктура Маркет
, Текст: Владимир Бахур

Cloud4Y выиграла тендер на оказание услуг компании «Русская кожа», предоставив инфраструктуру, достаточную для миграции компании в облако и имеющую достаточную производительность, чтобы закрыть текущие и будущие потребности компании. Ещё одним важным преимуществом облачной инфраструктуры стала её отказоустойчивость, в договоре был указан SLA 99,982%.

Используя решение для резервного копирования на базе Veeam, Cloud4Y совместно с техническим отделом клиента в сжатые сроки подготовил план резервного копирования, после чего реализовал перенос данных из виртуальных машин АО «Русская кожа» в облако. Это позволило сохранить непрерывность бизнес-процессов компании.

Группа компаний «Русская кожа» — это 6 производственных предприятий, работающих в кожевенной отрасли и поставляющих на рынок натуральную кожу и изделия из неё. Производственные мощности занимают порядка 480 тыс. кв.м., количество сотрудников более 1500 человек. В группу компаний «Русская кожа» входит Рязанский кожевенный завод («Русская кожа»), за более чем 100-летнюю историю работы превратившийся в крупное современное индустриальное предприятие.

Компания последовательно реализует стратегию цифровизации и внедряет передовые технологии для более качественного обслуживания клиентов. Для сохранения лидирующих позиций на рынке и повышения качества изготовления кожевенной продукции, «Русская кожа» необходима гибкая, масштабируемая, надёжная и экономичная платформа. Поэтому компания сделала выбор в пользу облачных решений.

Используя облачные мощности провайдера Cloud4Y по модели IaaS, кожевенная компания может обрабатывать большой объём данных и выполнять ресурсоёмкие операции, при этом избавив себя от необходимости регулярно вкладываться в обслуживание и модернизацию инфраструктуры.

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