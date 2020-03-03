ЦФТ «Базис» внедрил технологию автоматического распознавания справки 2-НДФЛ

Центр финансовых технологий «Базис» (ЦФТ «Базис»), представляющий комплексные цифровые решения в сфере ипотечного кредитования, совместно с компанией Smart Engines запустил сервис автоматизации ввода данных справок по форме 2-НДФЛ. Решение позволяет значительно снизить риски ошибочного ввода данных и в 2,5 раза ускорить обработку клиентских документов.

Особенность сервиса состоит в использовании уникальной синергии автоматических алгоритмов распознавания и ручной обработки документов, что в конечном итоге гарантирует качество извлеченной информации на уровне 99,9%. За автоматическую часть сервиса отвечает технология Smart DocumentReader, разработанная компанией Smart Engines, а процесс верификации и типизации документов основан на собственном решении ЦФТ «БАЗИС» - «Базис.Документы».

Сведения справки по форме 2-НДФЛ (официального документа о доходах граждан и удержанном с этих доходов налоговых вычетов) используются банками, застройщиками, агентствами недвижимости и кредитными брокерами для оценки заемщиков при оформлении ипотечных кредитов и налоговых вычетов. Технология Smart DocumentReader позволяет автоматизировать ввод данных из формы 2-НДФЛ на фотографиях и сканах в мобильных приложениях и интернет сервисах.

Smart DocumentReader позволяет детектировать и извлекать из справки 2-НДФЛ до нескольких сотен атрибутов, включая все данные табличной части, в том числе при ее размещении на 2-х страницах. Применяемые алгоритмы вычислительно эффективной зрительной памяти позволяют исправлять проективные искажения и добиваться высокого качества распознавания даже на фотографиях, сделанных пользователями при различном освещении.

Сервис «Базис.Документы» обеспечивает классификацию, верификацию и проверку бизнес логики в распознанных данных, что позволяет использовать технологии распознавания документов в самых сложных бизнес-процессах без риска возникновения ошибок и привлечения дополнительных человеческих ресурсов.

«Результаты наших научных исследований в области компьютерного зрения и искусственного интеллекта обеспечивают высокую точность распознавания данных справки по форме 2-НДФЛ на фотографиях независимо от того, при каком освещении и каким устройством они были сделаны. Применение сверхбыстрых нейронных сетей и глубокая программно-аппаратная оптимизация позволяют даже на скромных с точки зрения производительности устройствах распознавать сложные документы формата А4 за несколько секунд», – отметил генеральный директор Smart Engines к.т.н. Владимир Арлазаров.

«Внедрение Smart DocumentReader в модуль нашего решения Базис.Документы, позволяет нам предложить нашим клиентам новый опыт использования простого и безопасного ввода данных из 2-НДФЛ в мобильных приложениях и интернет сервисах. За счет автоматизации ввода данных из многострочной формы налоговой справки мы значительно сокращаем время обработки заявки, что при непрерывном потоке клиентов является критичным, а также снижаем процент ошибочного ввода данных», – отметил генеральный директор ЦФТ «Базис» Сергей Пономаренко.