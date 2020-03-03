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Сеть «Кораблик» перенесла ИТ-инфраструктуру и интернет-магазин в облако «Крок»

Интеграция Инфраструктура Облака

Федеральная сеть детских магазинов «Кораблик» перенесла всю инфраструктуру для 175 магазинов по всей России (включая ERP, CRM-системы, приложения «1С» и интернет-магазин) в гибридное облако, построенное на мощностях «Крок облачные сервисы». В результате бесшовной и незаметной для пользователей и клиентов миграции, ритейлер обеспечил производительную и бесперебойную работу сервисов при двукратном снижении затрат на вычислительные ресурсы в горизонте пяти лет.

«Кораблик» перенес приложения и онлайн-магазин в дата-центр «Крок облачные сервисы» в рамках стратегии развития бизнеса. В частности, e-commerce направления торговой сети. Цель проекта — повышение скорости работы размещенных в облаке сервисов и оптимизация совокупной стоимости владения (ТСО) аутсорсинговой инфраструктурой.

«Мы провели тендер среди 15 лидирующих на российском рынке провайдеров. Команда "Крок облачные сервисы" подготовила самое интересное для нас с точки зрения утилизации ресурсов и затрат предложение. Например, одной из возможностей, предлагаемой поставщиком услуги, стало гибкое управление процессорными ресурсами — до 1 гигагерц. Только одно это помогло нам более эффективно использовать серверные мощности, разворачивая нужные для бизнеса сервисы без дополнительных затрат», — сказал Артем Елизаров, директор по информационным технологиям «Кораблика».

Бизнес-приложения и клиентские сервисы «Кораблика» размещаются на выделенном оборудовании в ЦОДе «Крок». В контракте предусмотрена возможность моментального подключения публичного облака провайдера в пиковые моменты. Параллельно с миграцией была проведена модернизация сетевой инфраструктуры. В результате обеспечена более быстрая передача данных между офисами, складскими помещениями клиента и ЦОДа «Крок». Сегодня «Крок облачные сервисы» администрирует аппаратные и сетевые решения, системы виртуализации.

«Для крупных ритейлеров гибридные схемы, как правило, наиболее уместны. Благодаря им удается найти баланс между производительностью ресурсов и их стоимостью. Но каждый проект уникален, потому обязательным этапом перед миграцией становится аудит. Это может быть как короткий чек-ап (их мы проводим бесплатно), так и комплексное обследование инфраструктуры, бизнес-систем и бизнес-процессов с выдачей рекомендацией по оптимизации систем и пошаговым планом миграции», — отметил Никита Васильев, эксперт по услугам компании «Крок облачные сервисы».



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