Резидент «Сколково» оптимизирует график работы в «Асконе»

Verme, резидент фонда «Сколково», внедряет решение для автоматического планирования графиков работы линейного персонала и повышения операционной эффективности в компании «Аскона».

Оптимальный режим труда и отдыха установят для сотрудников в 600 розничных магазинах, двух распределительных центрах и восьми региональных логистических офисах. Облачное решение Verme с помощью искусственного интеллекта проанализирует бизнес-процессы и производительность сотрудников. Затем система спрогнозирует оптимальную нагрузку и сформирует гибкое расписание.

Дмитрий Шеходанов, генеральный директор Verme, сказал: «Неравномерная нагрузка в течение дня – частая проблема в розничных магазинах. В ряде случаев сотрудники могут стоять без работы, в других ситуациях их нехватка приводит к тому, что клиенты остаются без консультации, и, как следствие теряется прибыль. В итоге проигрывает как компания, так и продавцы, которые не получают бонусы. Система Verme позволит привлекать сотрудников максимально эффективно, чтобы все стороны остались в выигрыше».

Сейчас сотрудники «Асконы» выходят на полные 12-часовые смены по графику 2/2 без учета реальной рабочей нагрузки. После внедрения решения Verme система составит индивидуальный график для каждого сотрудника с учетом его возможностей. Общее количество рабочих часов за месяц при этом не изменится, а зарплата останется прежней.

Для фактического учета рабочего времени подключат систему распознавания лиц Vermenal, которая будет фиксировать время входа и выхода каждого сотрудника.

Мария Третьякова, руководитель управления организационного планирования, мотивации и автоматизации HR-процессов «Асконы», отметила: «Один из приоритетов нашей компании – повышение операционной эффективности. Благодаря инструментам Verme руководители и сотрудники научатся эффективно распоряжаться своим рабочим временем, достигать поставленных показателей эффективности. У них будет возможность видеть свой график работы и его изменения онлайн».

Кроме того, в рамках проекта будет внедрено прозрачное управление аутсорсингом через специальный интернет-портал, а также суммированный учет трудочасов, которые необходимо выработать за период до шести месяцев.

Владимир Зеленин, проектный менеджер кластера информационных технологий фонда «Сколково», сказал: «Интерес крупных ритейлеров к автоматизации работы персонала и сокращению расходов растет. В активе нашего резидента сотрудничество с 30 крупными компаниями. Система Verme востребована в “Эконике”, “M-Видео”, “Леруа Мерлен”. Уверен, что решение Verme позволит “Асконе” достичь поставленных результатов».