Cisco представила облачную платформу SecureX

Cisco представила облачную платформу кибербезопасности Cisco SecureX, которая радикально упрощает работу со всеми продуктами компании в области информационной безопасности (ИБ) и решает проблему излишней сложности систем, ставшей одной из приоритетных для директоров по кибербезопасности.

Cisco SecureX предлагает пользователям возможность полнофункциональной работы со всем портфолио продуктов Cisco для обеспечения информационной безопасности (ИБ) и существующей инфраструктурой заказчика. Cisco SecureX формирует единую прозрачную среду, выявляет неизвестные угрозы и автоматизирует рабочие процессы, укрепляя кибербезопасность на уровне сети, оконечных точек, облака и приложений. Так как простота имеет существенное значение для защиты процессов цифровой трансформации, сервисы Cisco SecureX включаются в состав всех продуктов портфолио Cisco Security.

Распространение интернета вещей и высокоскоростного беспроводного доступа существенно расширяют потенциальную площадь для атак. Защита такой комплексной среды усложняется из-за наличия разнообразных технологий, не взаимодействующих между собой. Опрос 2800 профессионалов в области кибербезопасности, проведенный в рамках исследования Cisco 2020 CISO Benchmark Study, показал, что 28% ИТ-директоров считают управление мультивендорной средой очень сложным (в прошлом году этот показатель был на 8% меньше).

Основные возможности Cisco SecureX. Осведомленность об угрозах с использованием всех составляющих портфолио кибербезопасности заказчика, решений Cisco и третьих фирм. Облачное многопользовательское решение демонстрирует результаты уже через 15 минут работы. Анализ событий и данных в корпоративном сегменте, включая более 150 млн оконечных точек, сетевой трафик коммутаторов и маршрутизаторов, в том числе зашифрованный, облака Google, AWS и Azure, а также частные центры обработки данных. Выявление целей атак занимает всего несколько минут, для противодействия используются данные продуктов безопасности и обновления аналитической информации об угрозах. Информация подразделения Cisco Talos о новейших угрозах поступает в центр управления кибербезопасностью заказчика.

«Отрасль захлестнули тысячи продуктов в области ИБ, однако вместо помощи организациям они создают неуправляемые среды с плохо взаимодействующими элементами обеспечения безопасности. Из-за этого в ИБ-системах предприятий возникают белые пятна, — сказал Джи Риттенхауз (Gee Rittenhouse), старший вице-президент и генеральный менеджер подразделения информационной безопасности Cisco. — Теперь службам обеспечения безопасности приходится противостоять не только злоумышленникам, но и сложности, которая стала еще одним риском. Cisco SecureX кардинально меняет взаимодействие заказчика с системами безопасности, устраняя сложность и предлагая унифицированную среду анализа, отражающую состояние сервисов и инцидентов кибербезопасности. Теперь службы ИБ могут эффективнее использовать ресурсы и содействовать развитию и цифровой трансформации бизнеса».

Глобальная доступность Cisco SecureX запланирована на июнь 2020 года. Заказчики могут присоединиться к листу ожидания бета-версии программы или запросить демонстрационную информацию.