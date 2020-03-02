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IBM выступила ведущим технологическим партнером по проекту «Норникеля» с Atomyze

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

«Норникель» объявила о том, что станет первым эмитентом платформы по токенизации промышленных активов – палладия, кобальта, меди и других ценных металлов – Atomyze. Тестовый запуск платформы на базе блокчейн-технологии Hyperledger Fabric состоялся в Цуге, главном центре инноваций в сфере блокчейна в Швейцарии.

Ведущим технологическим партнером по проекту с Atomyze выступила компания IBM. Корпорация участвовала в разработке платформы, а также в интеграции продвинутого механизма консенсуса BFT (Byzantine Fault Tolerant), который позволяет на базе фреймворка Hyperledger Fabric реализовать систему с открытой моделью управления пользователями. Atomyze запускает свою платформу в публичном облаке IBM Cloud, что гарантирует безопасность пользовательских данных, соответствие требованиям GDPR и C5, а также защиту от внешних и внутренних угроз.

«Совместная работа с технологическими и отраслевыми экспертами из Atomyze и «Норникеля» позволила еще выше поднять уровень технических инноваций и степень доверия при использовании фреймворка Hyperledger Fabric. Мы совместно разработали передовой механизм формирования консенсуса, который поможет значительно снизить вероятность вредоносных действий со стороны валидаторов транзакций», – сказала Ирис Джеба, генеральный директор IBM в России и странах СНГ.

Джейсон Келли, генеральный директор подразделения IBM Blockchain Services, отметил: «Цифровизация активов может быть крайне полезной в торговле редкими и промышленными металлами. В большинстве операций по торговле ископаемыми покупателю совсем не обязательно требуется вся имеющаяся партия товара — в таком случае ему нужно дополнительно обсуждать с продавцом объем заказа и цену. В условиях электронных торгов и деления товара на доли (после преобразования в токены) работать гораздо удобнее. Покупатель может приобрести ровно то, что ему нужно, и всем игрокам — как крупным, так и мелким — становится проще выходить на новые рынки».

IBM совместно с «Норникелем» и Atomyze работает над созданием платформы для цифровизации физических активов, например промышленных или редких металлов. Система будет размещаться в публичном облаке IBM Cloud и работать на базе распределенного реестра фреймворка Hyperledger Fabric. Платформа позволит упростить ход торгов, ускорить оформление транзакций, а также даст возможность, на основе управления доступом, контролировать операции. Участники получат возможность пользоваться более выгодными вариантами финансирования, расширять круг инвесторов и повышать эффективность бизнеса.

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