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«Барс груп» расширила возможности платформы Alpha BI

Интеграция Бизнес-приложения

«Барс груп», дочерняя компания Национального центра информатизации (НЦИ), выпустила новую версию собственной платформы бизнес-аналитики Alpha BI 4.4.2. Были реализованы два крупных улучшения – серверная печать регламентных отчетов и новый виджет «Пузырьковая диаграмма».

Благодаря технологии серверной печати стало возможным формировать на печать отчеты с сотнями тысяч строк. Тип печати определяется на этапе создания шаблона отчета. Новая функциональность открывает возможность формирования отчетов по расписанию и их массовой рассылки заинтересованным пользователям.

Следующий акцент новой версии – включение в тиражную поставку продукта виджета «Пузырьковая диаграмма» (ранее использовался в качестве проектного расширения). Это разновидность точечной диаграммы, в которой точки данных заменены пузырьками, причем их размер служит дополнительным измерением данных. Такие диаграммы часто используются для представления финансовых данных и подходят для выявления сильных и слабых сторон объекта анализа.

Среди прочих изменений был расширен набор валидаторов, которые позволяют избежать ошибок на этапе проектирования объектов в системе, появилась возможность мониторинга состояния синхронизаций системы, состояния кластера и отдельных его узлов, а также выпущены небольшие улучшения в дашбордах, направленные на повышение удобства работы с ними.

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