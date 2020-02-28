«7 цветов» выбрала облачные услуги «Техносерв Cloud»

Облачный провайдер «Техносерв Cloud» объявил о сотрудничестве с цветочным альянсом «7 цветов».

Для размещения своих информационных систем компания выбрала «Резервированный доступ в интернет» и «Виртуальный дата-центр» на базе платформы VMware. Выбранные услуги обеспечивают надежное хранение и обработку данных заказчика в инфраструктуре «Техносерв Cloud».

Резервный канал для доступа в интернет необходим для непрерывной работы в случае перебоев со связью или возникновения проблем с оборудованием. В таком случае информация транслируется с резервного маршрутизатора или хоста по запасному каналу и обеспечивает бесперебойную работу ресурса.

«Виртуальный дата-центр» встраивается в ИТ-инфраструктуру и адаптируется под потребности бизнеса. Услуга построена на современных процессорах Intel Xeon, которые отличаются высокой производительностью, а межсетевой экран обеспечивает защиту сети от несанкционированного доступа с фильтрацией внутреннего и внешнего трафика.

«Наша услуга имеет ряд преимуществ и может быть полезна как для крупных клиентов, так и для заказчиков малого и среднего бизнеса. Аренда виртуальных ЦОД позволяет сэкономить финансовые средства клиента. Стоимость размещения ИТ-инфраструктуры и ее обслуживания в облаке гораздо ниже по сравнению с покупкой и эксплуатацией собственного физического оборудования. Облачный дата-центр позволяет оперативно перейти к развертыванию виртуальных машин за счет уже имеющейся библиотеки готовых шаблонов с предустановленной операционной системой и прикладным ПО», − отметил Михаил Блинов, руководитель компании «Техносерв Cloud».