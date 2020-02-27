«Росэлектроника» представила аппаратуру блокирования сотовой связи для режимных объектов

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» представил виртуальную базовую станцию, предназначенную для управления доступом к сервисам сотовой связи на режимных объектах.

В отличие от традиционных устройств подавления, которые блокируют радиопомехой все без исключения сотовые телефоны, новое решение действует иначе. Аппаратура имитирует работу обычной базовой станции, обеспечивая при необходимости доступность сотовой связи для выбранной группы абонентов из «белого» списка. Устройство идентифицирует абонентское оборудование по международным идентификационным параметрам IMEI или IMSI. Сотовые телефоны, не внесенные в «белый» список виртуальной базовой станции, лишаются возможности совершать звонки, принимать или передавать данные.

Радиус действия виртуальной базовой станции в условиях прямой видимости сотовых телефонов определяется устанавливаемыми усилителями мощности. Устройство способно блокировать сотовую связь стандартов GSM 900/1800 как в пределах одного помещения, так и в радиусе до 35 км.

Дружественный интерфейс, реализованный в специальном программном обеспечении управления виртуальной базовой станцией, позволяет проводить настройку аппаратуры и редактирование «белого» списка абонентов уверенному пользователю персонального компьютера.

Виртуальная базовая станция разработана концерном «Созвездие» (входит в «Росэлектронику»).

«Аппаратура может применяться для обеспечения конфиденциальности переговоров и сохранения коммерческой тайны, для выборочного блокирования сотовой связи на территории режимных объектов, – отметили в «Росэлектронике».