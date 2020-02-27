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«Медси» и Bioniq запускают федеральную платформу биохакинга

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

«Медси» и Bioniq Health-tech Solutions готовятся к запуску цифровой персонализированной системы мониторинга и укрепления здоровья населения. Совместное предприятие «Байоник-Медси» будет работать под брендом Bioniq. Возглавит компанию основатель международной компании Bioniq Health-tech Solutions Вадим Федотов, в прошлом генеральный директор «Газпром-Медиа Технологий» и Groupon Russia. С апреля 2020 года систему планируют запустить в клиниках «Медси» по всей России.

Платформа создаётся с целью предотвращения заболеваний и непрерывного улучшения показателей здоровья россиян. Bioniq объединит систему мониторинга персональных медицинских показателей с помощью искусственного интеллекта, консультационное сопровождение врачей-экспертов, разработку и корректировку программы здорового образа жизни и другие персонализированные решения, в числе которых рацион питания, план тренировок и витаминно-минеральные комплексы. Это первая в России федеральная программа комплексного медицинского сопровождения, направленная на укрепление здоровья нации.

Подключиться к платформе Bioniq можно онлайн на сайте bioniq.com или в любой из клиник «Медси». Медицинские специалисты выполнят расширенный биохимический анализ крови, на основе которого будут разработаны персональные решения. Пройти обследование можно в клинике или на дому. Для каждого пользователя Bioniq создает личный кабинет: в нем можно будет ознакомиться с результатами и рекомендациями специалистов, записаться на повторный прием, получить онлайн-консультацию и вызвать медсестру для забора биоматериала. В ближайшее время к обследованию добавят генетическое тестирование, анализ микробиоты и другие тесты.

«Концепция предиктивной, превентивной и персонализированной медицины подразумевает разработку мер профилактики заболеваний на индивидуальной основе с учетом генетических рисков, особенностей и других биомаркеров. Партнерство с Bioniq обеспечит основу для реализации данной Концепции в сети клиник Медси, — сказала Елена Анатольевна Брусилова, президент группы компаний «Медси». — Люди по всей стране получат доступ к современной персонализированной платформе умных решений для сохранения и укрепления своего здоровья. Все это отвечает долгосрочной цели развития превентивной медицины для увеличения продолжительности жизни».

«Bioniq — международный лидер в области научно-обоснованных решений по персонализированному управлению здоровьем. Мы тесно сотрудничаем с ведущими оздоровительными центрами за рубежом и рады начать работу с крупнейшей сетью частных медицинских клиник в России, — отметил Вадим Федотов, CEO Bioniq. — Глубокая интеграция в сеть клиник и цифровую систему «Медси» позволит нам обеспечить каждого россиянина доступным инструментом для систематического и безопасного биохакинга под контролем медицинских специалистов».

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