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Курскпромбанк защитил данные с помощью Infowatch Traffic Monitor

Безопасность Техническая защита Интеграция Внедрения ИТ в банках

Infowatch объявила о внедрении DLP-системы Infowatch Traffic Monitor в Курскпромбанке. В результате проекта была обеспечена многоуровневая защита конфиденциальных данных как сотрудников, так и клиентов банка.

Система Infowatch Traffic Monitor выявляет и блокирует нарушения в работе с конфиденциальными данными, обеспечивая контроль за всеми каналами передачи информации. Кроме того, данное решение интегрируется с большинством используемых бизнес-систем. Оно отличается высокой точностью настроек и возможностью блокировки передачи файлов, основанного на контекстном анализе содержимого.

«Перед нами стояла острая задача обеспечить защиту и целостность конфиденциальных данных компании. В результате тщательного анализа рынка мы остановили свой выбор на DLP-системе Infowatch Traffic Monitor. Внедрение системы дало возможность контролировать информационные потоки внутри компании и обеспечило надежным инструментом защиты от возможных утечек и иных угроз информационной безопасности», – отметил представить Курскпромбанка.

«Курскпромбанк» является банком регионального значения и обеспечивает полный спектр услуг во всех сегментах банковского рынка. Основных клиентов представляют предприятия в сфере сельского хозяйства, тяжелой и легкой промышленности региона.

«Сфера банковских услуг одна из наиболее подверженных рискам утечки конфиденциальных данных, что объясняется владением организаций максимально полной информацией о гражданах. Сегодня важно, чтобы эта отрасль была надежно защищена от возможных угроз. Infowatch Traffic Monitor – одна из немногих систем, позволяющих оперативно выявлять признаки мошенничества и предотвращать утечки данных, не прерывая рабочий процесс компаний», – отметил Александр Клевцов, руководитель направления Infowatch Traffic Monitor.



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