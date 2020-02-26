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Подтверждена совместимость СДУ «Приоритет» с серверными версиями ОС «РОСА»

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

НТЦ ИТ «РОСА» и «Диджитал дизайн» подтвердили совместимость продуктов собственной разработки: серверная версия ОС «РОСА» на базе Linux и СДУ «Приоритет» на платформе Docsvision. Оба продукта полностью соответствуют требованиям российского законодательства в сфере импортозамещения.

В начале года было успешно завершено тестирование совместимости системы документационного управления (СДУ) «Приоритет» на платформе Docsvision, разработанной компанией «Диджитал дизайн», с серверной операционной системой «РОСА», разработанной Научно-техническим центром информационных технологий «Российские операционные системы» на базе ОС Linux.

Продукты включены в Реестр отечественного ПО Минкомсвязи России, имеют сертификаты ФСТЭК, ФСБ России, и рекомендованы к использованию в государственном секторе и коммерческих организациях, работающих с конфиденциальной информацией и персональными данными.

В ходе проверки была продемонстрирована полная работоспособность серверных компонентов основных модулей СДУ «Приоритет» с серверными операционными системами «РОСА» (не сертифицированная версия ROSA Enterprise Linux Server 7.3 и сертифицированная версия ROSA Enterprise Linux Server КОБАЛЬТ 7.3). Линейка «РОСА» Linux, уже широко используется в государственном секторе. Пользователи «РОСА» смогут использовать преимущества работы в современной системе документационного управления «Приоритет», лидера автоматизации государственных органов, которая используется более чем в 25% федеральных министерств России.

Совместное применение отечественных решений позволит осуществить фактическое импортозамещение в таких сложных и ответственных зонах автоматизации, как базовая инфраструктура и платформа документооборота организации.

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