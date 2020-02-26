МТС запустила комплексное решение для ритейла с защитой от краж и таргетированной рекламой

МТС, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, запустил в московском регионе комплексное решение для ритейла, совмещающее в себе противокражную систему защиты и информационно-рекламную медиа-панель с управлением контентом через облачную платформу МТС TVBit.

Новый продукт состоит из акустомагнитных рамок с интегрированными цифровыми медиапанелями, которые устанавливаются на выходе из торговой точки, и облачной системы управления контентом МТС TVbit.

Решение интегрируется с внутренними ИТ-системами клиента – видеонаблюдением, CRM и бухгалтерскими программами. В совокупности с возможностями аналитики больших данных МТС, комплекс позволяет планировать и проводить персонализированные рекламные кампании, менять их в течение дня, настраивая сообщения на конкретную узкую целевую аудиторию, и отслеживать эффективность рекламы в каждой торговой точке.

«МТС активно разрабатывает сервисы для цифровизации бизнес-процессов, предлагая предприятиям простые и современные инструменты оптимизации и повышения эффективности работы. Облачный сервис TVbit, который мы начали поставлять с середины 2019 г., уже вошел в число востребованных, потому что позволяет гибко настраивать рекламу и управлять информацией из любого места в режиме онлайн. Наш продукт принципиально меняет модель доставки информации и становится предметом интереса не только для бизнеса, но и самого широкого круга предприятий, поскольку через него практически любая поверхность становится новым массовым источником информации», — сказал коммерческий директор московского региона МТС Алексей Назаров.

Противокражное оборудование производится компанией «Антивор» и поставляется на эксклюзивных условиях в рамках сервиса TVBit.