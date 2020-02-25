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Pure Storage присоединилась к Google Cloud’s Anthos Ready Storage Initiative

Интеграция Инфраструктура Техника Облака

Pure Storage присоединилась к Google Cloud's Anthos Ready Storage Initiative, продемонстрировав, что ее решения для хранения данных могут быть уверенно развернуты на платформе Anthos в гибридных средах.

Таким образом, Pure расширяет сотрудничество с Google Cloud, помогая клиентам модернизировать существующие приложения и создавать новые на простой, масштабируемой и надежной платформе: благодаря бесшовной интеграции между открытой платформой Google Cloud и all-flash СХД Pure, организации теперь могут уверенно вкладывать средства в индивидуальные решения, созданные специально для реализации стратегии многооблачных вычислений и обеспечения современного опыта работы с данными; являясь квалифицированным партнером Anthos, драйверное решение Pure's Container Storage Interface (CSI) позволит клиентам бесперебойно предоставлять услуги по хранению данных для своих приложений, работающих в контейнерах, на локальной платформе Google Anthos. С помощью Pure Service Orchestrator от Pure Storage клиенты теперь могут расширить простоту, масштабируемость и надежность платформы Google Anthos вплоть до уровня хранилища; Pure Service Orchestrator объединяет несколько систем FlashArray и FlashBlade, поддерживающих блочные и файловые массивы хранения данных под одним драйвером CSI, чтобы обеспечить интеллектуальное размещение томов в этом пуле.

Anthos – открытая платформа, позволяющая бизнесу создавать новые и модернизировать существующие приложения и запускать их в любой среде (облачной, на территории заказчика). Платформа построена на открытых технологиях, включая Kubernetes, Istio и Knative, и помогает ускорить разработку приложений.

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