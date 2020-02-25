G-Core Labs запустила новый регион публичного облака в Москве

G-Core Labs открыла второй регион своего публичного облака в Москве. Решение представляет из себя мультифункциональный виртуальный дата-центр, с помощью которого компании разных отраслей, в т.ч. медиа, онлайн-ритейл, разработчики и издатели игр, банки и страховые компании, образовательные и медицинские организации и сервисы, могут за минуты масштабировать свою IT-инфраструктуру, а также существенно ускорять процессы разработки, тестирования и вывода на рынок новых продуктов и услуг.

Первый регион публичного облака G-Core Labs в Люксембурге был запущен в ноябре 2019 г.

«Открытие новой точки облака в Москве – это хорошая новость как для локальных клиентов, для которых важно решать их бизнес-задачи в пределах территории страны и иметь минимальное время отлика, так и зарубежных компаний, которые хотят начать свой бизнес в России, соблюдать всё необходимое законодательство (в т.ч. в области хранения персональных данных), а также иметь в качестве партнёра провайдера международного уровня», - отметил руководитель облачных платформ G-Core Labs Всеволод Вайнер.

В рамках модели IaaS решение G-Core Labs предоставляет функционал не ограниченных по мощности виртуальных машин с возможностью быстрого бесшовного масштабирования, функции балансировщика их нагрузки, резервного копирования систем, их аварийного восстановления. Облака компании позволяют создавать виртуальные облачные сети, где клиенты могут настраивать приватные кластеры для необходимых вычислений или изоляции определённого контура приложений в рамках собственной облачной сети.

Ещё одна полезная функция IaaS-сервиса G-Core Labs – это возможность управления ресурсами посредством их распределения по проектам (кост-центрам), что обеспечивает для клиентов прозрачность того, как они используют свои ресурсы по проектам или по департаментам. Т.е. пользователи получают не сплошную выгрузку о потреблённых за определённый период ресурсах по всем проектам, а могут детализировать, сколько ресурсов ушло на каждый конкретный проект.

В рамках платформенных услуг, или PaaS, в скором времени планируется добавление функционала автоматического развёртывания Kubernetes-кластеров для оркестрации контейнеров, завершение интеграции платформы для тренинга и запуска моделей в области искусственного интеллекта, а также систем работы с большими данными на основе Hadoop-кластеров.