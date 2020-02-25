«Аскона» автоматизировала программу лояльности с помощью платформы Creatio

Группа компаний «Аскона» автоматизировала программу лояльности, которая охватывает клиентов двух онлайн-магазинов и более 900 торговых точек в 15 странах мира. Проект был реализован менее чем за полгода компанией «Программные технологии», а в его основе лежит low-code платформа Creatio (ранее bpm’online).

Для построения идеальных взаимоотношений с клиентами в «Асконе» функционирует программа лояльности (ПЛ), которую компания приняла решение усовершенствовать. Для реализации проекта требовался инструмент, мощности которого позволят обрабатывать постоянно растущие объемы клиентских данных. В результате выбор был сделан в пользу платформы Creatio.

Ключевой задачей проекта стал перенос данных в Creatio. Ранее в компании использовались сразу несколько систем для управления данными клиентов, поэтому в процессе внедрения новой системы было важным организовать корректный перенос данных в единую информационную среду. Были настроены множество правил, в том числе поиска и слияния дублей, согласно которым проходил этот процесс — в итоге «Аскона» получила чистые данные о клиентах на единой платформе.

Актуализация истории взаимодействия с клиентами. В рамках этой задачи было организовано хранение реальной истории покупок благодаря объединению данных из офлайн- и онлайн-магазинов, созданы единые сервисы и правила для регистрации и изменения клиентских данных во всех каналах. Это позволяет централизованно управлять данными и совершенствовать взаимодействие с клиентами.

Настройка омниканальных коммуникаций с клиентами, в частности email- и SMS-рассылок. У сотрудников появился мощный инструмент с простым и понятным интерфейсом, с помощью которого они могут более эффективно взаимодействовать с клиентами в разных каналах. Например, возможности Creatio ускоряют сегментацию базы для построения сложных выборок клиентов для таргетинованных коммуникаций.

Гибкая настройка маркетинговых кампаний и акций. ПЛ в «Асконе» подразумевает взаимодействие с миллионами клиентов и выполнение многочисленных процессов. После внедрения Creatio компания организует маркетинговые активности на единой платформе, например, делает рассылки на сотни тысяч пользователей, запускает акции за считанные минуты, автоматически начисляет бонусы по условию (ранее 20% начислений выполнялись вручную) и т.д.

Алексей Клочков, управляющий директор «Террасофт», отметил: «Поздравляем клиента и партнера с успешной реализацией проекта! “Аскона” всегда делала акцент на построении идеальных взаимоотношений с клиентами: усовершенствование программы лояльности, членами которой являются миллионы покупателей, — яркое тому подтверждение. Мы рады, что для этой задачи компания выбрала мощные инструменты платформы Creatio».

Илья Адамский, директор по операционному маркетингу «Аскона», сказал: «Перед нами стояла амбициозная задача – в короткие сроки автоматизировать программу лояльности, а также организовать единую мастер-систему с дедублицированнными данными покупателей для построения дальнейшего развития взаимодействия с клиентами и персонализации коммуникаций под потребности каждого клиента. Мы не останавливаемся на этом, в ближайших планах подключение новых каналов коммуникации на базе платформы Creatio и реализация сложных механик акций программы лояльности».

Александр Свистунов, технический директор «Программные технологии», отметил: «Запуск единой платформы маркетинга и программы лояльности — это логичный шаг в развитии «Аскона». С точки зрения бизнеса для сохранения темпов роста коллегам стала необходима возможность персональных коммуникаций с клиентом. Причем очевидно, что в современных реалиях такая коммуникация должна быть не только омниканальной, но и основанной на всей истории взаимодействия. Именно такие возможности предоставляет платформа Creatio. Успешный запуск системы — это заслуга всей совместной команды внедрения».