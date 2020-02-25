«Айтеко» предложит клиентам RPA-решения Kryon

Компания «Айтеко» подписала партнерское соглашение с Kryon, одним из лидеров рынка RPA (Robotic Process Automation). Это позволит «Айтеко» предлагать заказчикам передовые решения для роботизации бизнес-процессов в рамках комплексных проектов.

Технология RPA основана на использовании программных роботов и искусственного интеллекта. Виртуальные роботы заменяют людей при выполнении однотипных операций в пользовательском интерфейсе. Сегодня эта технология востребована для автоматизации различных сценариев в бухгалтерских операциях, обработке входящей информации, обслуживании клиентов, взаимодействии пользователя с ИТ-системами и других повторяющихся процессах.

Среди передовых решений Kryon – RPA Platform. Платформа устанавливает стандарт управления роботизацией, повышает производительность за счет грамотного распределения задач между сотрудниками и роботами и делегирования последним рутинных действий.

Kryon также предлагает специальный инструмент для определения наиболее подходящих для роботизации процессов в компании. Process Discovery идентифицирует подходящие операции, дает рекомендации и разрабатывает рабочие сценарии. Kryon Studio – инструмент построения и редактирования процессов роботизации в визуальном интерфейсе, не требующий навыков программиста.

Благодаря партнерскому соглашению с компанией Kryon «Айтеко» сможет внедрять перечисленные решения для автоматизации бизнес-процессов и рутинных операций заказчиков. Также сотрудничество позволит интегрировать технологию RPA в собственные разработки «Айтеко» на базе искусственного интеллекта, в частности платформу Smartsel для классификации и маршрутизации неструктурированной входящей информации.

В совместных сценариях Smartsel может осуществлять интеллектуальную обработку входящих сообщений, запросов, документов, электронных писем с извлечением требуемых типов данных, а средства роботизации Kryon помогут автоматизировать однотипные операции с четкой последовательностью, например, внесение извлеченных данных в интерфейс системы документооборота. Подобная интеллектуальная автоматизация позволит организациям повысить скорость и точность обработки данных, снизить издержки.

«Мы видим растущую потребность компаний в роботизации и расширяем набор предлагаемых решений, – сказал заместитель генерального директора "Айтеко" Сергей Попов. – Продукты Kryon могут быть адаптированы под различные корпоративные процессы, что делает их универсальными и гибкими в использовании. Это позволит продвигать инструменты роботизации среди широкого круга наших заказчиков. Кроме того, мы будем активно развивать компетенции и экспертизу в области RPA, усиливать за счет интеграции с этой технологией конкурентоспособность и функциональность наших собственных решений на базе ИИ».

«Благодаря нашему решению для автоматизации полного цикла работ Kryon – единственная компания на рынке, которая может успешно масштабировать внедрение RPA-процессов в крупных компаниях. Мы рассматриваем Россию как ключевой рынок, и мы рады привлечению такого стратегического партнера как "Айтеко" и предвкушаем совместную работу по внедрению нашего уникального предложения в российские предприятия», – отметил Андрей Архипов, директор по продажам компании Kryon в России и странах СНГ.