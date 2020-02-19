CyberPower начала продажи нового поколения профессиональной серии ИБП

CyberPower объявила о старте продаж нового поколения профессиональной серии источников бесперебойного питания – PR (Professional Rackmount).

«Энергоэффективность, экономия времени на установку и обслуживание, увеличенный жизненный цикл ИБП и батарей, гибкость в настройке, — вот что действительно выделяет модели PR третьего поколения на общем фоне» - сказал Сергей Антонов, директор по развитию направления SMART и Online ИБП CyberPower.

Уже сегодня на складах дистрибьюторов появились модели PR1000ERTXL2U мощностью 1000ВА/1000Вт, полная линейка, а именно модели PR1500ERTXL2U, PR2200ERTXL2U, PR3000ERTXL2U станут доступны в течение месяца.

PR нового поколения - это SMART ИБП в классическом понимании - линейно-интерактивные профессиональные ИБП с выходным сигналом в виде чистой синусоиды и расширенными возможностями мониторинга.

На общем конкурентном фоне новинку выделяет встроенный BMS или система управления батареями, которая позволяет отслеживать напряжение, температуру и в период заряда выравнивает напряжение каждой из батарей, что предотвращает преждевременную деградацию и значительно продлевает срок их службы. BMS работает не только с внутренними аккумуляторными батареями, но и с дополнительными батарейными кабинетами, подключенными к ИБП.

В этих моделях впервые реализована возможность горячей замены батарей через фронтальную панель ИБП и без применения каких-либо инструментов, что добавляет не только удобства к обслуживанию, но и является дополнительной заботой о бесперебойности работы системы.

Кроме этого, новое поколение характеризуется КПД до 98%, единичным коэффициентом мощности, высокой перегрузочной способностью, работой в широком диапазоне напряжения, возможностью сегментирования нагрузки, наличием порта EPO (Emergency Power Off).

Кратко особенности серии можно представить следующим образом. Линейно-интерактивный ИБП с чистой синусоидой на выходе (SMART). Коэффициент мощности = 1. Технология выравнивания заряда. Энергосберегающая технология. Фронтальная замена батарей без инструментов. Горячая замена батарей. Подключения до 10 батарейных модулей. Технология быстрого заряда АКБ. Функциональный ЖК-дисплей. Поворотный, регулируемый экран, Внятная цветовая кодировка задней панели. Программное обеспечение PowerPanel Business. Возможность удаленного управления SNMP / HTTP.

Новинки относятся к «А» классу оборудования, способного обеспечить повышенный уровень защиты критически важных серверов, телекоммуникационного, сетевого, промышленного оборудования, комплексов АСУ ТП.