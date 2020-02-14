«Энергосбыт плюс» внедрил «Базу знаний» на платформе Amber

«Хок хаус интегрэйшн», разработчик автоматизированных решений, сообщил о завершении проекта по разработке и внедрению программного комплекса «База знаний» на платформе Amber для энергосбытовой компании «Энергосбыт плюс».

Основной целью проекта являлось создание единого информационного пространства для сотрудников и клиентов с удобным и оперативным поиском данных по подключенному к системе контенту.

В ходе проекта были решены следующие задачи: создано структурированное хранилище данных, объединяющее внутренние информационные источники компании (в том числе контакт-центр, сайт, файловые ресурсы); настроены бизнес-процессы актуализации источников ответственными исполнителями в рамках их прав и полномочий, их ранжирование, а также уведомления пользователей о важных изменениях; настроены инструменты для постановки и контроля задач; разработаны средства удобного и быстрого контекстного поиска с учетом словоформ по всему контенту, включая содержимое вложенных документов; автоматизировано внутреннее тестирование пользователей для определения уровня их компетентности.

Александр Ивлев, генеральный директор компании «Хок хаус интегрэйшн», считает, что на определенном этапе развития любая компания, вне зависимости от сферы деятельности, сталкивается с необходимостью эффективного управления накопленными знаниями. «База знаний – это инструмент, позволяющий минимизировать время на решение типовых задач, оптимизировать внутренние процессы, сохранить прошлый опыт, быстро адаптировать новый персонал. Управление базой знаний – процесс непрерывный, включающий актуализацию контента, обучение и тестирование пользователей, подключение новых информационных источников», – отметил Ивлев.

Сегодня на рынке сформированы многочисленные предложения, доступные для компаний разного масштаба. «База знаний» на платформе Amber – программный комплекс для поиска и оперативного обмена актуальной информацией между подразделениями компаний – реализован в таких организациях, как «Энергосбыт плюс», «Правильные люди», «СМУ-6», «Ижевский радиозавод», «Слетать.ру» и других.