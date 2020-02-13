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Движение «За правду» переходит на «Росу»

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Общественное движение «За правду», созданное в октябре 2019 года Захаром Прилепиным, придерживаясь принципов импортозамещения, после различных тестирований остановило свой выбор в качестве основного программного обеспечения для работы организации на продуктах семейства «Роса».

Основным продуктом для движения стала свободно распространяемая версия операционной системы ROSA Fresh. В связи с чем, для более чем 300 сторонников общественной организации была проведена ознакомительная презентация, объясняющая особенности работы в выбранной ОС.

Для всех сторонников движения «За правду», а также заинтересованных в использовании отечественной операционной системы, ROSA Fresh доступна для скачивания на официальном сайте НТЦ ИТ «РОСА».

По достигнутым между сторонами договорённостям, в ближайшее время будет запущена первая в России цифровая экосистема для обеспечения работы одноимённой политической партии «За правду», которая обеспечит цифрового голосования, документооборота и взаимодействия между членами организации, и будет работать на базе операционной системы семейства «РОСА».

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