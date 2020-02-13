«1С» представила решения для цифровизации образования и подготовки ИТ-кадров

В Москве состоялась Двадцатая международная научно-практическая конференция Новые информационные технологии в образовании. Конференция была посвящена актуальным вопросам цифровизации и совершенствования системы образования с применением технологий «1С», обучению в области ИТ и подготовке кадров для цифровой экономики. Мероприятие собрало рекордное количество участников, более 3100 человек: 1600 представителей образовательных организаций, министерств и органов управления образованием, партнеров 1С и 1500 студентов.

Организаторами конференции выступили Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет), Московский государственный технологический университет СТАНКИН, Московский технический университет связи и информатики, ФУМО по УГСН 09.00.00 Информатика и вычислительная техника и фирма «1С». Мероприятие прошло при поддержке Федерального агентства связи (Россвязь).

Выступление представителей Министерства науки и высшего образования было посвящено перспективам развития цифровых технологий в вузах. Специалисты ведущих российских вузов и фирмы «1С» рассказали о ключевых направлениях цифровизации и совершенствования образовательной системы России, об автоматизации образовательных учреждений с использованием технологий и решениях «1С» для образования, об актуальных вопросах подготовки и переподготовки ИТ-кадров для реализации национального проекта Цифровая экономика и федерального проекта Кадры для цифровой экономики в его составе.

Директор фирмы «1С» Борис Нуралиев в своем выступлении подробно остановился на актуальных вопросах подготовки ИТ-кадров для цифровой экономики. Он отметил, что для обеспечения минимально требуемого роста их численности нужно, прежде всего, решить ряд задач, связанных с увеличением интереса молодежи к работе в области информационных технологий, улучшением качества образования по ИТ-специальностям и повышением престижа ИТ-профессий. В числе предлагаемых мероприятий - предоставление абитуриентам возможности использовать результаты ЕГЭ по информатике и ИКТ для прохождения вступительных испытаний в вузах, привлечение к преподаванию работающих ИТ-специалистов, развитие сетевой формы обучения одновременно в вузах и ИТ-компаниях, создание общеуниверситетских цифровых кафедр дополнительного профессионального образования.

Построенные на инновационной технологической платформе отечественные программные продукты системы 1С:Предприятие 8 ежедневно применяются для повышения эффективности управления и учета более чем на пяти миллионах рабочих мест в организациях различного размера и форм собственности, в России и других странах.

Специалисты «1С» рассказали слушателям о развитии решений «1С». Они отметили, что сегодня платформа 1С:Предприятие 8 - это уникальное сочетание комплекса инструментов и технологий (full stack platform), позволяющего создавать высоконагруженные кроссплатформенные бизнес-решения любой сложности, и концепции low-code, позволяющей минимизировать объем написанного кода, значительную часть разработки вести в режиме визуального конструирования, и в ряде случаев модифицировать бизнес-логику приложения силами конечных пользователей. В мире low-code платформы становятся все более актуальными, поскольку ускоряют цикл цифровой трансформации от бизнес-потребности до работающего бизнес-процесса.

В платформе реализуются такие инновации, как инструменты и сервисы машинного обучения, средства создания чат-ботов и виртуальных ассистентов. Параллельно развивается 1С:Enterprise Development Tools (1С:EDT) – новая, современная, расширяемая среда разработки приложений для автоматизации бизнеса, поддерживающая ключевые принципы создания прикладных решений для системы 1С:Предприятие, созданная на основе популярной платформы Eclipse.

Активно расширяется использование продуктов «1С» в крупных корпорациях и холдингах. За последние шесть лет система нового поколения 1С:ERP Управление предприятием стала современным трендом цифровизации, она успешно внедряется и используется уже более чем в 4000 организаций, включая более 250 предприятий ОПК. С сентября 2019 года уже в восьми вузах проводится обучение студентов по 1С:ERP, с января 2020 года к программе обучения подключились еще четыре вуза. 1С:Академией ERP выпущены курсы и книги, основная задача которых – обеспечить методическую поддержку преподавания современных ERP систем и научить аудиторию пониманию автоматизируемых процессов.

Растет востребованность облачных и мобильных технологий. «1С» и ее партнеры уже разработали более сотни тиражных мобильных решений для цифровизации широкого спектра задач на предприятиях различных отраслей. Аудитория облачного сервиса 1CFresh.com (1С:Предприятие через Интернет), позволяющего работать с программами «1С» из любой точки мира в любое время, только за 2019 г. увеличилось на 65%. Расширяется применение облачных технологий и в учебном процессе. К облачному сервису 1С:Предприятие 8 через Интернет для учебных заведений (edu.1cfresh.com), который позволяет использовать для обучения размещенные в облаке ERP и учетные системы «1С», уже подключены более 1000 образовательных организаций. Обучение с использованием сервиса edu.1cfresh.com прошли более 50 000 студентов.

В 2018-2019 гг. на основе облачной технологии 1CFresh и решений 1С:Бухгалтерия государственного учреждения и 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения созданы три подсистемы ГИИС Электронный бюджет: учета и отчетности, управления нефинансовыми активами, управления оплатой труда. К этим подсистемам подключены более 250 организаций и 7 000 пользователей, к 2022 году планируется увеличить количество пользователей системы до 30-50 тысяч и перевести в нее учет по всем федеральным органам исполнительной власти, подчиняющимся правительству РФ.

Все это повышает востребованность оказываемых компаниями сети 1С:Франчайзинг услуг по реальной автоматизации: кастомизации, внедрению и сопровождению информационных систем на базе 1С:Предприятие 8. Соответственно, растет и спрос на квалифицированных специалистов, владеющих современными решениями «1С». По данным службы исследований известного рекрутингового портала HeadHunter, разработчики приложений на языке «1С» - наиболее востребованная на рынке труда категория ИТ-специалистов, количество вакансий, требующих знания языка «1С», превышает количество вакансий для программистов на PHP и Java вместе взятых.

Фирма «1С» уделяет большое внимание взаимодействию с системой образования. Интерес к такому сотрудничеству – обоюдный.

Основной продукт для использования в учебном процессе – 1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях, который включает 1С:ERP Управление предприятием, 1С:Документооборот КОРП; и другие популярные решения, а также программные пользовательские лицензии на 20 мест, лицензию на сервер, документацию на ПП и методическую литературу.

Учебным заведениям предоставляется бесплатный доступ к информационной системе 1С:ИТС ВУЗ (its.1c.ru), в состав которой входят методические материалы по ведению учета, технологической поддержке прикладных решений, разработке и администрированию.

Образовательным организациям, заключившим соглашение о сертифицированном обучении учащихся (ЦСО УЗ), фирма «1С» предоставляет широкий спектр готовых сертифицированных курсов для использования в учебном процессе. Для преподавателей, рассматривающих в своих учебных курсах вопросы разработки, администрирования, внедрения и сопровождения программ «1С» разработаны Рекомендации по встраиванию сертифицированных учебных курсов фирмы 1С в образовательные программы вузов. Этими рекомендациями уже воспользовались более 2500 преподавателей из более чем 500 образовательных организаций. Обучение преподавателей проходит в рамках программы повышения квалификации Легкий старт (kpk.1c.ru). В 2019 году открыто новое направление по встраиванию учебных материалов по 1С:ERP в программы дисциплин вузов и колледжей.

«1С» предлагает широкий спектр методической литературы для изучения своих программных продуктов (подробно см. на сайте: books.1c.ru). Ассортимент включает книги по разработке программного обеспечения средствами 1С:Предприятие 8, а также по работе с основными прикладными решениями.

Важным результатом конференции стала рекомендация учителей информатики и ИКТ по включению языка «1С» в перечень языков программирования в предметном содержании курса информатики в федеральном государственном образовательном стандарте общего образования.

Значительная часть конференции традиционно была посвящена решениям «1С» для цифровой трансформации и электронного обучения в организациях образования всех уровней на базе продуктов 1С:Университет, 1С:Колледж, 1С:Общеобразовательное учреждение, 1С:Автоматизированное составление расписания и других. Большой интерес вызвал новый инструмент оценки, самооценки и прогнозирования результатов учебной деятельности для педагогов - 1С:Оценка качества образования.

С каждым годом растет количество студентов, принимающих участие в конференции Новые информационные технологии в образовании. С учетом этого, начиная с 2019 г., в рамках конференции проводится аналог Дня 1С:Карьеры - специальный День Студента, в 2020 г. он состоялся 5 февраля. Для студентов была подготовлена насыщенная программа, включающая мотивирующие к работе в сфере «1С» выступления, мастер-классы, конкурсы, вернисаж стажерских программ, на котором специалисты фирмы «1С» и фирм-партнеров провели анкетирование, собеседования и набор студентов.

Специалисты «1С» рассказали о совместном с партнерами и образовательными организациями опыте по созданию непрерывной траектории становления и развития молодых ИТ-специалистов. Траектория последовательно включает мероприятия по профориентации школьников и формированию у них интереса к программированию, обучение студентов востребованным технологиям и решениям, проведение профессиональных соревнований для повышения вовлеченности в ИТ, организацию практик и стажировок, становление молодых специалистов, работающих на интересных проектах в предприятиях сети 1С:Франчайзинг.

В рамках этой концепции фирма «1С» активно развивает проект 1С:Клуб программистов (club.1c.ru): растет количество филиалов Клуба, развивается школа дистанционного обучения (club.1c.ru/dist). Продолжается поддержка школьного олимпиадного движения. С 2013 г. «1С» ежегодно выступает спонсором и соорганизатором соревнований из перечня Российского совета олимпиад школьников: регионального тура Всероссийской олимпиады по информатике, Московских олимпиад по информатике для 6–9-х и 10–11-х классов, Открытой олимпиады по программированию. Мероприятия проводятся на базе Центра разработки и обучения фирмы «1С». С 8 по 13 апреля 2020 г. на этой площадке будет впервые проведен финал Всероссийской олимпиады по информатике (rosoi.net/2020).

Для профориентации и подготовки молодых специалистов фирма «1С» в сотрудничестве с ведущими вузами страны ежегодно проводит студенческие 1С:Соревнования, цель которых – привлечь молодые таланты в перспективную отрасль информационных технологий и предоставить им возможность продемонстрировать свое мастерство в области программирования. Совместно с партнерами ежегодно проводятся Дни 1С:Карьеры, где студенты и выпускники ИТ, экономических и других технических специальностей могут пообщаться с потенциальными работодателями, узнать о возможностях для прохождения практик, стажировок и трудоустройстве в ведущих ИТ-компаниях страны.

Продолжает активную работу Центр молодых специалистов фирмы «1С», где студенты могут приобрести навыки работы в команде с профессиональными разработчиками, изучить и применить на практике технологии создания сложных программных продуктов, принять активное участие в разработке крупных информационных систем, востребованных миллионами пользователей. За восемь лет работы центра около четырех десятков стажеров перешли и успешно работают в отделении разработки экономических программ фирмы «1С». На базе проектов, выполняемых в центре, только в 2018/2019 гг успешно защищено 14 выпускных квалификационных работ в МГУ имени М.В.Ломоносова, МФТИ, МГТУ им. Н.Э.Баумана, НИУ ВШЭ, МАИ, МЭИ.

Отдельное внимание на конференции было уделено вопросам модернизации профессионального образования, оценке студентов и выпускников с применением стандартов WorldSkills по разработке ИТ-решений для бизнеса.

Участникам рассказали о результатах WorldSkills в экспериментальной компетенции разработки бизнес-приложений IT Software Solutions for Business Sandbox, на которой впервые на мировом чемпионате WorldSkills-2019 в Казани были представлены технологии 1C:Enterprise. Участники соревнований, использовавшие 1С:Предприятие, заняли 1-е, 3-е и 5-е места в общем зачете. В 2020 году фирма «1С» планирует развивать поддержку компетенции ИТ-решения для бизнеса на платформе 1С:Предприятие в новых регионах, особенно там, где реализуются программы цифровизации. Будет расширяться участие в программах подготовки и повышения квалификации преподавателей и учителей школ совместно с Академией Ворлдсикллс. Совместно с «Союзом Ворлдскиллс» фирма «1С» продолжит разработку университетской ветки чемпионатов, в том числе с привлечением международных экспертов.

«1С» благодарит партнеров и слушателей за участие в Двадцатой конференции Новые информационные технологии в образовании. Многие решения, найденные в ходе подготовки и проведения этих профессиональных мероприятий, дискуссии, мнения, прозвучавшие на 1 – 19 конференциях, стали основой масштабных проектов и инициатив. Предполагается, что результаты 20-й конференции также послужат развитию сотрудничества ИТ-индустрии, образовательных организаций, государственных институтов и повышению эффективности работы участвующих в ней специалистов.