TerraLink внесла стратегические изменения в платформу xDE

TerraLink сообщила о масштабном обновлении TerraLink eXtended Document Exchange (TerraLink xDE). Для качественного изменения бизнес-процессов компаний по обмену электронными данными, разработчики представили новые платформенные и пользовательские сервисы, которые теперь позволяют быстро взаимодействовать с контролирующими органами (ФНС, ФСС) благодаря соответствующим коннекторам, обеспечивают работу из разных учетных систем (SAP, 1C, и др.) и собственного веб-интерфейса. TerraLink xDE может быть доступна как в облачной, так и локальной инфраструктуре компании.

Переход в цифру стал главной повесткой дня, а одной из ее базовых составляющих — электронный документооборот. Государственная политика по уходу от устаревших канцелярских методов подписания и обмена документами побуждает частные компании перестраивать свои бизнес-процессы, оптимизировать внешний и внутренний документооборот. В автоматизации ЭДО и ЮЗ ЭДО заинтересованы и государство, и бизнес. Реализуя внутри своей инфраструктуры платформы электронного документооборота, компаниям становится еще проще создавать новые цифровые сервисы и управлять ими.

«Мы отмечаем среди наших клиентов стабильный ежемесячный прирост электронного документооборота в 30%, т.е. все больше контрагентов вовлекается в процессы ЭДО за счет мультиоператорности платформы, - сказал Сергей Сухинин, директор по развитию электронного документооборота и комплексных решений компании TerraLink. - Благодаря TerraLink xDE компании в среднем экономят более 1 млн человеко-часов на безбумажном обмене документами, поэтому наши человеко-часы мы инвестируем в разработку лучших в своем классе решений. В течение прошлого года это более 15000».

Компанией был выпущен ряд важных модулей и компонентов TerraLink xDE, среди которых: портал пользователя, который реализует подключение сотрудника к ЭДО без доступа к учетной системе для выполнения операций отправки, получения, согласования, отклонения и аннулирования документов; коннекторы к ФНС и ФСС предоставляют возможность получать и обрабатывать требования о предоставлении документов от контролирующих органов, например, обмениваться электронными листами нетрудоспособности; модуль для работы с 1С, который позволяет осуществлять работу с электронным документом в привычном сотруднику интерфейсе учетной системы; файловый коннектор – компонент интегрирует TerraLink xDE с уже имеющейся учетной системой без вмешательства в ее конфигурацию.

Со второго полугодия 2019 года TerraLink xDE поддерживает работу в облачной среде, что открывает возможность быстрого подключения к восьми операторам ЭДО в одном облаке компаниям разного размера.

TerraLink xDE реализует прямое подключение к ключевым операторам ЭДО. Это позволяет компаниям обмениваться электронными данными со своими партнерами и клиентами, минуя роуминг, и использовать единую техническую поддержку и архив. Платформа позволяет работать как на ОС Windows, так и с ОС семейства Linux. Поддерживается работа с различными СУБД, включая PostgreSQL.

Команда TerraLink xDE оперативно отслеживает все изменения со стороны законодательства и включает их в карту развития продукта. Клиенты могут обновить версию платформы еще до вступления в силу новых требований регулятора.

Клиентами TerraLink xDE являются крупные ритейлеры, производственные и логистические компании, финансовые и телекоммуникационные организации. Они уже сэкономили на обмене электронными документами более 200 миллионов рублей. Средний срок окупаемости проекта по внедрению ЭДО составляет 6-10 месяцев.