«РТЛабс» подключила РСХБ к Единой биометрической системе

Команда «РТЛабс» (100% дочерняя компания «Ростелекома») завершила процесс подключения Россельхозбанка (РСХБ) к сервису удаленной идентификации в Единой биометрической системе, оператором которой выступает «Ростелеком». Теперь зарегистрированный в ней гражданин может из любой точки мира, в любое время стать клиентом банка.

Для того чтобы дистанционно в круглосуточном режиме получать услуги банка, достаточно заранее сдать данные в Единую биометрическую систему и пройти процедуру удаленной идентификации в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Для подключения к дистанционному обслуживанию с помощью компьютера пользователь должен авторизоваться через портал госуслуг в интернет-банке РСХБ. При работе на мобильном устройстве — скачать в Google Play и App Store приложение «Биометрия», разработанное «Ростелекомом», и мобильное приложение банка. Далее, используя функцию «Регистрация через Госуслуги», необходимо подтвердить личность по биометрическим данным. После того, как пользователь пройдет удаленную биометрическую идентификацию, он становится полноценным клиентом РСХБ и получает доступ ко всем услугам Россельхозбанка дистанционно в круглосуточном режиме.

Биометрическая система РСХБ, разработанная и внедренная компанией «РТЛабс», построена на платформе RTL Biometrics Platform и полностью интегрирована с ЕСИА и Единой биометрической системой. Решение позволяет применять биометрическое подтверждение личности не только в рамках дистанционного обслуживания клиентов, но и в процессе оказания ряда услуг в отделении с целью противодействия противоправным действиям.

«Механизм удаленной идентификации — одна из составных частей комплексной биометрической системы Россельхозбанка, которая позволяет повысить качество и безопасность обслуживания клиентов. Вместе с РСХБ мы прошли долгий путь по созданию биометрической системы банка и на текущий момент продолжаем развивать ее для других бизнес-процессов банка», — сказал директор по работе с государственными заказчиками компании «РТЛабс» Дмитрий Корэ.

«Россельхозбанк активно внедряет современные цифровые сервисы и передовые технологии, которые облегчают жизнь и значительно экономят время граждан. Возможность обеспечить доступность и безопасность качественного банковского обслуживания на сельских территориях — наш стратегический приоритет. Для жителей, удаленных или труднодоступных территорий биометрия может стать единственной возможностью получить полный спектр финансовых услуг», — отметила первый заместитель председателя правления РСХБ Ирина Жачкина.

«Сегодня удаленная идентификация позволяет гражданам получать банковские услуги не выходя из дома — достаточно только зарегистрироваться в Единой биометрической системе, разработанной “Ростелекомом”. РСХБ, наряду с другими банками, подключившимися к Единой биометрической системе, позволил любому гражданину стать клиентом банка и получать финансовые услуги по биометрии. “Ростелеком” активно развивает систему и уже в ближайшее время удаленная биометрическая идентификация позволит гражданам покупать товары в магазинах, без предъявления банковской карты или смартфона, проходить в транспорт без посадочного талона и бумажного билета. Для того, чтобы совершать платежи одним взглядом, достаточно будет только посмотреть в камеру. Первыми пилотными проектами станут покупка кофе в сети кофеен Coffee Bean и проход в метро», — сказал директор по цифровой идентичности «Ростелекома» Иван Беров.