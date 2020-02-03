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«Росэлектроника» выводит на рынок систему корпоративных коммуникаций с функцией распознавания лиц

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Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» сообщила о выводе на рынок новой версии системы корпоративных коммуникаций с функцией автоматического распознавания лиц. Технология осуществляет аутентификацию пользователей при регистрации на запланированное мероприятие. Это позволяет повысить безопасность доступа к контенту, хранящемуся в коммуникационной системе, а также автоматически идентифицировать участников конференции и определять их местоположение в зале для автоматического наведения поворотных камер.

Программный продукт «Вега-Ирида», разработанный концерном «Вега» (входит в «Росэлектронику»), предназначен для обеспечения взаимодействия между сотрудниками в государственных и коммерческих структурах. В новой версии наряду с видеоконференцсвязью реализован обширный набор функций для совместной работы: мессенджер, управление бизнес-процессами и постановка задач, распределенное файловое хранилище, интегрированные офисные редакторы и интерактивные доски.

Основными отличительными особенностями системы являются возможность использования любого аппаратного обеспечения, включая виртуальные машины, а также более низкая стоимость по сравнению с представленными на рынке аналогами.

Обновленная версия системы зарегистрирована в едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

«Нашу систему можно развернуть на любом серверном оборудовании с возможностью работы как в открытом, так и в закрытом сетевых контурах. Это позволяет не опасаться за сохранность и безопасность передаваемых данных. При этом разработанное программное обеспечение предоставляет полный арсенал всех современных функций для организации корпоративных коммуникаций, по ряду показателей даже превосходя известные иностранные аналоги», – сказал заместитель генерального директора концерна «Вега» по коммерческой деятельности Сергей Калмыков.

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