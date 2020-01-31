Kioxia Europe представила пятое поколение памяти BiCS Flash

Kioxia Europe объявила о завершении разработки пятого поколения трехмерной (3D) флеш-памяти BiCS Flash со 112-слойной вертикальной структурой. Kioxia планирует начать поставки первых рабочих образцов нового устройства емкостью 512 Гбит (64 ГБ), созданного с использованием технологии TLC (triple-level cell, три бита на ячейку), в I квартале 2020 г. календарного года. Новинка поможет удовлетворить постоянно растущий спрос на дополнительные емкости для широкого спектра ситуаций, от традиционных мобильных устройств, потребительских и корпоративных твердотельных накопителей, до новых способов применения, которые возникают с развитием сетей 5G и искусственного интеллекта, распространением автономных транспортных средств.

В дальнейшем Kioxia планирует применять новую технологию пятого поколения в устройствах большей емкости, на 1 Тбит (128 ГБ) с использованием TLC и 1,33 Тбит с использованием QLC (quadruple-level cell, четыре бита на ячейку).

112-слойная структура Kioxia в сочетании с продвинутой схематикой и передовыми производственными технологиями позволяет получить примерно на 20% более высокую плотность ячеек по сравнению с 96-слойной структурой предыдущего поколения, заверяют в компании. Таким образом удалось снизить стоимость памяти в перерасчете на один бит и одновременно увеличить емкость производимой памяти из расчета на одну кремниевую пластину. Кроме того, скорость работы интерфейса возрастает на 50%, увеличивается производительность во время программирования, сокращается задержка при чтении.

С момента анонса первого в мире прототипа 3D-флеш-памяти в 2007 г., Kioxia продолжает развивать эту технологию и продвигает BiCS Flash, чтобы удовлетворить спрос на большие емкости для хранения данных с использованием кристаллов меньшего размера.

Пятое поколение BiCS Flash было разработано совместно с технологическим и производственным партнером — компанией Western Digital Corporation. Ее производство будет организовано на фабрике Kioxia в Йоккаити и на недавно построенном заводе в Китаками.