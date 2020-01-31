HP представила принтеры нового поколения LaserJet Pro M100 и M200

HP Inc. представила обновленные линейки цветных лазерных принтеров HP Color LaserJet Pro M100 и M200. Новые принтеры серий M100 и M200 разработаны в соответствии с основными требованиями бизнеса: удобство использования, защита данных и высокая производительность.

«Для профессионалов своего дела повышение эффективности бизнеса является важнейшей составляющей работы, причем важно добиваться этого не в ущерб качеству и работоспособности, – отметил Павел Анохин, генеральный директор HP Inc. в России. – Наши новые печатные устройства линеек HP Color LaserJet Pro M100 и M200 созданы с заботой об экологии, оснащены улучшенной системой безопасности и гарантируют мощную производительность, где бы пользователи ни находились».

новыми принтерами HP Color LaserJet Pro M100 и M200 с поддержкой функций Smart Tasks в мобильном приложении HP Smart пользователи быстро получают доступ к печати, сканированию и копированию документов со своего телефона.

Приложение HP Smart позволяет экономить время за счет функции Smart Tasks и ускоряет работу с документами на 50%. Используя Smart Tasks на смартфоне, пользователи получают следующие преимущества: быстрое сканирование документов и доступ к данным при помощи программных инструментов для бизнеса, например, в QuickBooks, Dropbox или Google Drive; возможность голосового управления благодаря функции HP Voice-Activated Printing; уведомления о старте печати, сканирования или копирования документов; возможность заказа расходных материалов, где бы пользователь ни находился.

В обновленных моделях принтеров серий HP Color LaserJet Pro M100 и M200 реализованы важные функции безопасности, в том числе базовое шифрование данных и создание сложных паролей, что позволяет защитить само устройство, персональную информацию и корпоративные документы во время печати.

Линейка M200 также включает решения, которые учитывают все возможные уязвимости и помогают предотвратить сбои в системе защиты. Среди ключевых функций – автоматическое обновление прошивки, которое позволяет предотвратить и обнаружить атаки, а также поддержка двухдиапазонного Wi-Fi для более быстрого и надежного подключения к сетям в беспроводных моделях.

Принтеры серий HP Color LaserJet Pro M100 и M200 поставляются с картриджами Original HP Toner с поддержкой технологии JetIntelligence, это открывает возможности для бесперебойной печати и цветопередачи профессионального качества. Принтеры линеек M100 и M200 оснащены встроенными беспроводными и локальными сетевыми адаптерами и обеспечивают более быстрое и надежное соединение за счет поддержки двухдиапазонного Wi-Fi.

Принтеры обеих линеек M100 и M200 поддерживают печать большого количества документов, обеспечивают высокую скорость печати, а также выполняют функции сканера, копировального аппарата и факса. Кроме того, в принтерах серии M200 доступна автоматическая двусторонняя печать.

Новые модели принтеров серий M100 и M200 поддерживают технологию HP Auto-on/Auto-off и в среднем потребляют на 35% меньше энергии, чем стандартные устройства, не отвечающие требованиям спецификаций ENERGY STAR 3.00. HP разработала и протестировала принтеры на соответствие последним стандартам ENERGY STAR в отношении качества, производительности и энергосбережения. Также компания позаботилась о том, чтобы объем вредных выбросов при работе этих систем печати HP не превышал нормы и соответствовал требованиям экомаркировки Blue Angel.

Цветные лазерные принтеры линеек HP Color LaserJet Pro M100 и M200 поступят в продажу в феврале 2020 года по цене от 19 000 рублей.