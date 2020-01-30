«Ланит омни» внедрил программу лояльности и BI-решение в сети ресторанов «Токио-City»

«Ланит омни» (входит в группу «Ланит») внедрил программу лояльности Rightway и BI-решение Rightway Analytics в петербуржской сети городских ресторанов «Токио-City». Также специалисты компании помогли заказчику перейти на новый процессинг, что помогло избежать репутационных рисков, связанных с отказом в обслуживании карт.

Основная цель сотрудничества сети ресторанов с «Ланит омни» – внедрение нового процессинга. Прежний процессинг, используемый в системе автоматизации предприятий общественного питания, перестал отвечать требованиям «Токио-City»: он не справлялся с обработкой большого объема карт (около миллиона).

После внедрения нового процессинга инциденты, связанные с неудачным считыванием карт, их отсутствием в базе и перегруженностью системы, больше не повторялись. Отныне карточный сервис работает исправно. В процессе внедрения CRM Rightway была также выполнена ее интеграция с R-Keeper.

Установка новой CRM-системы Rightway позволила «Токио-City» планировать и запускать маркетинговые акции, заранее просчитывая их эффективность. В частности, сейчас в ресторане действует акция для студентов в возрасте от 18 до 25 лет, оформивших бонусные карты, – кешбэк в размере 30% в счастливые часы. Согласно отчетам, с момента запуска акции (13 января) по настоящее время в ней приняли участие 438 человек.

В BI-решении Rightway Analytics специалисты «Ланит омни» создали под нужды заказчика несколько нестандартных отчетов, в том числе когортный анализ, анализ меню (или меню-инжиниринг), отчеты по долям блюд и напитков, скорости обслуживания клиентов и закупкам. Это позволяет персоналу ресторанов оптимизировать внутреннюю работу и повышать качество обслуживания посетителей.

Максим Захир, генеральный директор компании «Ланит омни», сказал: «Рынок общественного питания перенасыщен скидками и посетителям гораздо интереснее накапливать баллы и тратить их по своему усмотрению. Бонусная система по праву считается более эффективным инструментом повышения лояльности. Благодаря нашим совместным усилиям сеть ресторанов "Токио-City" постепенно переходит на бонусную систему. В перспективе это поможет сети ресторанов инвестировать в будущие посещения клиентов, а также получать выгоду от последующих заказов. Ограниченное хранение бонусов на картах будет мотивировать гостей чаще возвращаться в заведения франшизы».

Дмитрий Шалин, заместитель директора по ИТ сети ресторанов «Токио-City», отметил: «Благодаря внедрению решений компании "Ланит омни" стало намного удобнее активировать карты лояльности наших гостей, что положительно влияет и на качество обслуживания клиентов. Ранее активация происходила следующим образом: сначала гость заполнял анкету, затем менеджер ресторана получал об этом SMS-уведомление, заходил со смартфона в корпоративный портал и вносил номер карты в соответствующий раздел. В результате карта появлялась в базе данных только через день. Сейчас активация производится онлайн – гость вносит в анкету свои данные и сразу может получить скидку и поучаствовать в маркетинговой акции».

Еще одной важной работой, которую «Ланит омни» выполнил для «Токио-City», стала оцифровка анкет участников программы лояльности. Полученные данные позволят менеджерам сети сделать сегментацию и таргетинг точнее, повысить результативность маркетинговых акций.