Линейка RFID-решений «Микрона» пополнилась системой автоматизации доступа на парковку

Линейка RFID-решений «Микрона» пополнилась системой автоматизации доступа на парковку. Бесконтактная RFID-система управления проездом на территорию обеспечивает контроль въезда/выезда автомобилей в автоматическом режиме с использованием радиочастотных меток дальнего радиуса действия производства «Микрона». Система увеличит пропускную способность КПП за счет сокращения времени проезда автомобиля через шлагбаум или ворота, также обеспечивается устойчивая к помехам идентификация транспортных средств на расстоянии до 15 метров.

«Контроль и фиксация проезда с применением RFID-технологии ускоряет проезд и делает его комфортней, при этом несанкционированный заезд автомобиля на территорию полностью исключен и минимизируются затраты на операторов паркинга. Система обеспечивает идентификацию транспортных средств свой-чужой с 15 метров и автоматическое открывание шлагбаумов, поэтому водителю не нужно выходить из машины или открывать окно, – отметил Артур Темиров, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности "Микрона". – Отлично подходит для организации проезда на территорию гаражных комплексов и парковок с высокой интенсивностью автомобилепотока, например, бизнес-центры, предприятия с собственным КПП, многоквартирные дома и коттеджные поселки и другие, в том числе используется у нас на "Микроне" для проезда сотрудников на территорию завода».

RFID-система идентификации автомобиля работает автономно, не требует специальных условий эксплуатации и может интегрироваться с имеющейся системой СКУД. Система включает автомобильные метки, стандартное программное обеспечение, RFID-считыватель и контроллер, которые монтируются на имеющемся оборудовании КПП: шлагбаум, ворота или другие устройства контроля периметра.

Автомобили, имеющие доступ на территорию, маркируются ультравысокочастотными (УВЧ) RFID метками производства «Микрона», которые наклеиваются на лобовое стекло или тыльную часть зеркала заднего вида: метки устойчивы к механическим повреждениям, воздействию тепла и света. В память метки записывается необходимая для идентификации объекта информация и вносится в единую информационную базу с целью привязки к конкретному владельцу. Метки невозможно подделать ввиду использования цифрового кодирования, что исключает несанкционированный заезд транспорта и упрощает контроль безопасности на территории. Подъезжающий автомобиль автоматически идентифицируется на расстоянии 0,5 до 15 метров (дальность идентификации зависит от поставленных задач).

При приближении транспорта к КПП происходит считывание информации с метки и обмен данными с системой СКУД о праве доступа, если проезд разрешен, шлагбаум автоматически открывается. При необходимости могут быть реализованы дополнительные опции, например, распознавание номеров, автоматизация проезда гостевых автомобилей, мониторинг перемещения транспорта и другие.

«Микрон» – российский производитель RFID-продукции, полный цикл производства продукции позволяет учитывать индивидуальные требования каждого заказчика. Предприятие имеет собственную RFID-лабораторию по разработке и тестированию радиочастотных идентификационных изделий во всех действующих диапазонах частот. Ежегодно запускается в серийное производство более 30 новых изделий и модификаций, в продуктовой линейке фабрики более 150 видов различных RFID меток. Рост объема заказов в сегменте RFID по итогам 2018 г. составил 126%.

В настоящее время RFID продукция «Микрона» применяется для различных задач, в том числе инвентаризации, контроля доступа, защиты бренда, автоматизации техпроцессов, складской и торговой логистики, сельскохозяйственных и промышленных предприятий, а также для управления доступом к различным объектам и единицам хранения, управления мероприятиями, обеспечения безопасности, контрольных и сервисных функций в финансовых, образовательных и медицинских учреждениях, в инфраструктурных и транспортных системах.