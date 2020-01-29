«Леруа Мерлен» внедрит платформу на базе SAP Sucessfactors

SAP и «Леруа Мерлен» объявили о старте облачного проекта HR-трансформации на базе SAP Successfactors. В компании будет внедрена новая платформа, на базе которой будут автоматизированы процессы обучения, развития и оценки 34 тыс. сотрудников в 103 магазинах сети, а также центральных офисах в России, Казахстане и Белоруссии. Планируется, что в результате внедрения на 15% увеличится вовлеченность сотрудников в процесс обучения и развития, повысится прозрачность и эффективность процессов управления персоналом.

Проектная команда со стороны «Леруа Мерлен» посмотрела на все возможные цифровые продукты, включая глобальный рынок. В итоге предпочтение было отдано решению SAP Successfactors, которое позволяет объединить процессы оценки, обучения и развития на одной платформе. Помимо этого, ключевыми факторами выбора решения стало то, что у SAP есть центр обработки данных в России, проекты в сопоставимых масштабах на мировом и российском рынке, а также то, что SAP активно следит за трендами рынка и регулярно работает над улучшением своего продукта.

Реализация проекта будет происходить в несколько этапов. Первый этап – внедрение модуля обучения, результатом которого станет доступ всех сотрудников компании к специальной платформе для прохождения тренингов и профессионального развития. Помимо стандартной инсталляции, решение будет доступно в виде мобильного приложения. Это позволит работникам проходить курсы и тренинги, не отрываясь от рабочего процесса. Следующий этап проекта – внедрение модуля преемственности и развития, а затем – модуля постановки целей и оценки.

«В первую очередь нам важно предоставить любому сотруднику компании (продажи, кассы, логистика) очень простой и понятный инструмент для выстраивания своего собственного пути повышения компетенций, своей карьеры в компании, возможности проходить обучение с любых устройств, измерять свой прогресс, оценивать путь, который нужно пройти», – отметил Патрик Марсель Жан Леффондре, директор по развитию компетенций персонала «Леруа Мерлен».

Комплексным результатом проекта станет единая система, в которой каждый работник сможет самостоятельно ставить цели, оценивать свои результаты и формировать свой план развития в компании. Руководители смогут получать полную информацию о работе команды, оценивать ее достижения, а также принимать решение о программах дальнейшего развития персонала. Благодаря проекту появится возможность осуществлять поиск и назначение преемников на основании актуальных данных, сравнивать и ранжировать сотрудников в команде, быстро идентифицировать потенциальные разрывы в компетенциях и формировать планы развития карьеры.

В компании «Леруа Мерлен» высокие темпы роста сети: ежегодно открываются около 20 новых гипермаркетов. «Леруа Мерлен» критически важно удерживать старых сотрудников, нанимать и иметь возможность быстро обучать новых. При постоянном увеличении численности персонала в компании появилась потребность управлять карьерным развитием каждого. Благодаря внедрению SAP Successfactors любой сотрудник сможет сам отвечать за свой индивидуальный план развития, самостоятельно заниматься планированием своего обучения и все это в рамках единой системы.

«Мы предлагаем рынку универсальный продукт, который помогает нашим клиентам эффективно работать с сотрудниками и осуществлять их профессиональную подготовку. Основной и ключевой капитал любого бизнеса – это люди. Мы надеемся, что наше решение позволит "Леруа Мерлен" добиться поставленных целей в части развития талантов, а мы всегда готовы поддерживать любые цифровые инициативы компании», – отметил Андрей Горяйнов, заместитель генерального директора SAP CIS.