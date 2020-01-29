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Исследователи Samsung разработали неинвазивный способ измерения уровня глюкозы в крови

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Исследователи Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT) совместно с представителями Массачусетского технологического института (MIT) разработали неинвазивный метод отслеживания уровня глюкозы в крови с применением технологии под названием Рамановская спектроскопия. В январе 2020 г. ученые представили свое открытие в научном журнале Science Advances, издаваемом Американской ассоциацией содействия развитию науки.

В связи с увеличением количества людей больных диабетом во всем мире, эффективный мониторинг уровня глюкозы в крови сегодня особенно важен. Как правило, для этого требуется уколоть палец пациента, чтобы получить каплю крови, поэтому врачи давно искали неинвазивные методы забора биоматериала, не причиняющие боль и дискомфорт.

«Неинвазивный мониторинг уровня глюкозы в крови активно обсуждался на протяжении десятилетий, и я верю, что наша работа поможет определить направление будущих исследований в этой сфере, – сказал Сон Хен-Нам (Sung Hyun Nam), магистр лаборатории мобильного здравоохранения SAIT. – Мы продолжим искать решения сложных задач и надеемся, что это приведет к выходу неинвазивных датчиков глюкозы в крови на рынок и в конечном итоге поможет облегчить жизнь людям с диабетом».

Рамановская спектроскопия использует лазеры для идентификации химического состава крови. Исследования применения этого способа для определения уровня глюкозы продемонстрировали способность измерять его прежде всего путем представления статистических корреляций с контрольной концентрацией этого вещества в биоматериале. При этом перед учеными возникли вопросы об эффективности и точности применения такого метода, поскольку результаты не были подтверждены.

Чтобы преодолеть ограничения, которые возникли в ходе предыдущих исследований, ученые Samsung разработали внеосевую систему комбинационного рассеяния света, которая позволяет непосредственно наблюдать пики комбинационного рассеяния глюкозы в коже in vivo. Используя эту систему, они продемонстрировали одно из самых высоких значений точности прогнозирования среди неинвазивных технологий. Исследовательская группа также разработала инновационную технику для снижения влияния артефактов движения на определение глюкозы путем спектроскопии комбинационного рассеяния.

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