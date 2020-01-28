ZTE стала официальным партнером ФК «Спартак-Москва»

Российское подразделение ZTE Mobile Devices объявило о подписании соглашения о сотрудничестве с футбольным клубом «Спартак-Москва». ZTE становится официальным партнером клуба в категории смартфонов.

Символика бренда будет размещаться на стадионе клуба, на его официальном сайте и на страницах в социальных сетях. Также ZTE и ФК «Спартак-Москва» готовят совместные активности и интеграции для болельщиков. Компания ZTE сможет проводить маркетинговые и PR-активности на стадионе во время матчей «Спартак-Москва», использовать символику клуба и привлекать игроков к съемке в рекламных материалах.

«Смартфоны ZTE в России продаются уже более 10 лет. Для нас важно подчеркнуть связь бренда ZTE с российскими потребителями, поэтому мы рады стать партнером самого титулованного футбольного клуба России с почти 100-летней историей, который болельщики заслуженно называют народным. Мы хотим продемонстрировать, что традиции и современные инновационные технологии могут отлично поддерживать друг друга, и хотим представить болельщикам смартфоны ZTE самых разных конфигураций, но неизменно высокого качества и по доступной цене», — отметил Лю Ханьцин, генеральный директор ZTE Devices в России.

«Приятно, что такие крупные технологические компании, как ZTE, разделяют любовь к спорту и выбирают для сотрудничества именно наш клуб, — сказал генеральный директор ФК «Спартак-Москва» Томас Цорн — Я уверен, что пользу от этого сотрудничества получат не только бренды, заключившие это перспективное соглашение, но и поклонники «Спартака».

Соглашение о партнерстве было подписано 27 января 2020 года на стадионе ФК «Спартак-Москва» — «Открытие Арена».