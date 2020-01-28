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Разработчик СЭД Documentolog стал резидентом «Сколково»

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, Текст: Владимир Бахур

Documentolog, российское дочернее предприятие казахстанского разработчика систем электронного документооборота, стала резидентом «Сколково». ООО «Документолог» работает в России с 2019 года и представляет на рынке систему электронного документооборота Documentolog и её «облегченную» облачную версию для малого бизнеса Doculite.

Резидентство в Сколково позволит компании получить налоговые льготы, иметь доступ к грантам, к профильным мероприятиям и конференциям. Используя эти возможности Documentolog продолжит развивать свои продукты, а также создаст центр исследований и разработок для совершенствования высокотехнологичной информационной экосистемы.

По данным компании, платформа помимо основных автоматизированных документо-ориентированных процессов, включает модуль искусственного интеллекта и анализа данных AI.Sulu, модуль встроенного офисного приложения Documentolog Office, модуль анализа логов виртуальных серверов SIEM, решение для трансграничного электронного обмена документами.

Documentolog работает в Казахстане с 2007 года, у компании порядка 7000 клиентов и более 250 000 пользователей, среди которых – крупные государственные и квазигосударственные предприятия страны, госорганы и политические партии, а также малый и средний бизнес. Компания занимает первое место по охвату рынка СЭД в стране (не считая госорганы), и является первой организацией, реализовавшей обмен легитимными электронными документами между госструктурами Казахстана и частным бизнесом. В 2019 году компания открыла представительство в Санкт-Петербурге.

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