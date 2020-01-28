ABB и Ericsson протестировали промышленную сеть 5G

ABB и Ericsson совместно со швейцарским оператором связи Swisscom впервые продемонстрировали, как с помощью технологий сетей мобильной связи 5-го поколения (5G) можно управлять роботами на большом расстоянии в режиме реального времени.

Потенциал сетей 5G, обеспечивающих передачу данных без задержки, мировые лидеры смогли оценить лично в рамках Всемирного экономического форума 2020. В Конгресс-центре Давоса (Швейцария) коллаборативный робот YuMi, созданный ABB, написал сообщение в «песочнице», которое одновременно воспроизвел второй робот YuMi на расстоянии 1,5 км от этого места.

Синхронность этих действий была достигнута благодаря сети 5G компании Swisscom на базе телекоммуникационной технологии Ericsson. За роботами можно было наблюдать в реальном времени на видеоэкранах, установленных на обеих площадках. Фундаментальные технологии, необходимые для подключения промышленного оборудования к 5G-сетям, были созданы в результате многолетнего научно-технического сотрудничества ABB и Ericsson.

«ABB продолжит развивать цифровую трансформацию промышленности, инвестируя в разработку инновационных решений и продуктов. Благодаря партнерству с Ericsson и Swisscom мы сумеем полностью раскрыть потенциал сетей связи 5 поколения в промышленном производстве», — сказал Питер Возер (Peter Voser), исполнительный директор и председатель Совета директоров ABB.

Сами Атия (Sami Atiya), президент бизнес-подразделения «Робототехника и дискретная автоматизация» ABB, отметил: «Технологии беспроводной связи 5-го поколения упрощают подключение роботов к облачным платформам и автоматизированным системам управления производством. В результате можно быстрее передавать большие объемы данных, получать ценную аналитику и оптимизировать на ее основе процесс принятия решений. Такие улучшения способствуют повышению эффективности и надежности всего технологического цикла. Замена традиционной проводной инфраструктуры мобильными 5G-сетями даст возможность значительно улучшить гибкость производства».

«Совместное использование технологий 5G предприятиями, правительствами и обществом имеет первостепенное значение для развития цифровой экономики. Создание и поддержка партнерств в сфере технологий 5G станет ключом к реализации новых цифровых возможностей, способствующих развитию экономики как на глобальном, так и на национальном уровне, а также компаний любого размера», — сказал Борье Экхольм (Börje Ekholm), президент и исполнительный директор Ericsson.

Урс Шэппи (Urs Schaeppi), исполнительный директор Swisscom, отметил: «В совместной демонстрации используется наша действующая в Давосе 5G-сеть. Мы показываем лишь малую часть огромных возможностей, которые открываются в промышленности и робототехнике с приходом сетей новейшего поколения. Время вступить в эру 5G».

Эта технология предоставит компаниям гибкость в управлении оборудованием на производственном предприятии. Благодаря сетям 5G станут возможны развертывание и слаженная работа больших парков автономных машин и роботов.

Одно из главных преимуществ промышленной инфраструктуры на основе 5G заключается в том, что она позволяет отказаться от концепции «одно управляющее устройство — одна функция». Вместо этого управление множеством машин можно будет осуществлять из единого центра. В результате сократятся затраты на администрирование и техническое обслуживание операционных и информационных систем в мировом масштабе.

Компания ABB непрерывно работает над разработкой автономных систем в различных сегментах рынка. Например, в конце 2018 года ABB впервые в мире реализовала дистанционное управление паромной навигацией через гавань Хельсинки. Передовые технологии 5G ускорят цифровизацию отраслей промышленности, благодаря чему производители во всем мире смогут повысить свою эффективность и качество выпускаемой продукции.