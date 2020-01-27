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«СКБ Контур» запустила электронный документооборот в «Ситилинке»

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

«СКБ Контур» объявила о запуске электронного документооборота в компании «Ситилинк». «Контур.Диадок» поможет электронному дискаунтеру отказаться от бумаги при обмене документами с партнерами. По оценкам «Ситилинк», при переходе всех партнеров на электронный документооборот (ЭДО) экономия составит до 23 тонн бумаги в год.

На первом этапе внедрения в ЭДО партнеры «Ситилинк» могут отправлять и получать формализованные документы, в том числе универсальные передаточные документы (УПД). Пользователи смогут просматривать печатную форму документов, подписывать или отказывать в подписи, направлять документы на согласование внутри компании, аннулировать подписанные документы.

В ближайшее время появится обмен корректировочными документами.

На втором этапе возможности ЭДО еще расширятся: «Ситилинк» сможет обмениваться с партнерами неформализованными документами, например, договорами поставки и актами сверки.

«Переход на ЭДО с компанией для партнеров бесплатный. Эта возможность предоставляется по желанию и оформляется у персонального менеджера, — отметила Елена Шамбер, директор по корпоративным продажам «Ситилинк». — Более 300 наших партнеров уже подтвердили намерение перейти на ЭДО. Кроме того, многие приветствуют бережное отношение к природным ресурсам. По нашим оценкам, система ЭДО позволит сократить потребление бумаги только за первый год внедрения на 4 тонны. Если все партнеры перейдут на ЭДО, это поможет сэкономить порядка 23 тонн бумаги в год».

«Для «Ситилинк» как федерального ретейлера — важно соблюдать единые стандарты качества обслуживания, сроки поставок и обязательства перед партнерами во всех регионах. Контур.Диадок оптимизирует учет компании и партнеров и исключает потерю документов. Все электронные документы, эквивалентные бумажным оригиналам, хранятся в Диадоке бессрочно. Их легко искать и удобно обрабатывать. Это помогает пользователям Диадока существенно экономить ресурсы и время», — сказал Кирилл Пехов, менеджер по развитию корпоративных клиентов «СКБ Контур».

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