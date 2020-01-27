«Сибирский антрацит» автоматизировал кадровый учет с помощью Microsoft Dynamics AX

В ГК «Сибирский антрацит» завершено внедрение модуля «Заработная плата» корпоративной информационной системы на базе Microsoft Dynamics AX. Автоматизирован весь комплекс процессов кадрового учета, расчета заработной платы, формирования регламентированной отчетности. Проект выполнен совместно с «Консист бизнес групп».

Система Microsoft Dynamics AX используется в группе компаний «Сибирский антрацит» с 2010 г. С ее помощью автоматизированы ключевые бизнес-процессы предприятия, связанные с управлением сбытом и отгрузкой, решены задачи финансово-экономического учета, ведутся табельный и кадровый учет. Логическим продолжением работы компании по развитию корпоративной системы стал проект внедрения модуля «Заработная плата», реализованный «Сибирским антрацитом» совместно с «Консист бизнес групп». Проект выполнен в соответствии с методологией Microsoft Dynamics Sure Step (MDSS), в рамках которой выделены этапы анализа и дизайна, разработки, развертывания, тестирования и опытной эксплуатации.

Ранее процесс расчета заработной платы требовал значительных трудозатрат специалистов на ввод и выверку данных. Заработная плата рассчитывалась в локальной программе, не связанной с корпоративной информационной системой Microsoft Dynamics AX. За счет объединения процессов в единой информационной системе количество ошибок, возникающих из-за человеческого фактора, сведено к минимуму. Дополнительно подготовлен пакет обновлений системы, позволивший привести ее текущую версию в полное соответствие с актуальными требованиями российского законодательства по кадрам и заработной плате.

Александр Левков, руководитель дивизиона Microsoft «Консист бизнес групп», сказал: «Не секрет, что самый ответственный этап внедрения информационный системы – это этап опытной эксплуатации. Дополнительную важность он имеет для систем расчета заработной платы, поскольку непредвиденные ситуации могут оказать влияние на всех сотрудников компании. Вместе с компанией "Сибирский антрацит" мы постаралась снизить эти риски и, следуя методологии Microsoft Dynamics Sure Step, провели этап тестовой эксплуатации, чтобы полноценно проверить реализованные бизнес-процессы в системе и их связь с уже реализованными модулями табельного и кадрового учета».

Опытная эксплуатация решения началась в январе 2019 г. В системе ведется расчет заработной платы по более чем 2,2 тыс. сотрудникам предприятия, а также автоматически формируется регламентированная отчетность, как сводная, так и персонифицированная: формы 2-НДФЛ, 6-НДФЛ, 4-ФСС, РСВ, АДВ-1, АДВ-2, СЗВ-М, СЗВ-К и другие.

Артем Михайлов, руководитель проекта компании «Сибирский антрацит», сказал: «Совместно с "Консист бизнес групп" нам удалось успешно запустить в эксплуатацию модуль "Заработная плата" на базе Microsoft Dynamics AX в "Сибирский антрацит". С января 2019 г. компания полностью перешла на работу в системе. В дальнейшем мы планируем тиражировать это решение и на другие активы. Это соответствует стратегии группы по стандартизации процессов на всех предприятиях и повышению эффективности».