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Konica Minolta обеспечила безопасность компании EWM Hightec Welding

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

Konica Minolta внедрила систему контроля доступа в компании EWM Hightec Welding, международном производителе сварочного оборудования. Безопасность территории и имущества компании обеспечивают камеры интеллектуального видеонаблюдения Mobotix.

Немецкая компания EWM Hightec Welding является одним из лидеров мирового рынка сварочного оборудования. Она обладает обширной сетью сбыта, в которую входит более 400 дилеров и сервисных центров в 60 странах. Компания внедряет цифровые технологии в процессы сварки, обладает рядом собственных исследований и ноу-хау.

«Мы стремились найти решение для защиты нашей собственности, а также интегрировать камеры с системами безопасности и контроля. С таким запросом мы и обратились в компанию Konica Minolta, – отметил Томаш Кийовский, менеджер EWM Hightec Welding. – Спустя год мы можем отметить, что система оказалась очень эффективной и превзошла наши ожидания. Мы установили надёжное и решение для безопасности, которое требует минимального обслуживания».

Ранее компании уже работали вместе. Konica Minolta реализовала проект оптимизации печатной инфраструктуры EWM Hightec Welding: компания обновила парк устройств, установив новые МФУ в офисах и производственных подразделениях. Помимо этого, Konica Minolta обновила ИТ-инфраструктуру заказчика, внедрила серверные решения и сетевые устройства.

«Мы работаем с компанией EWM Hightec Welding более трёх лет. У нас сложились доверительные отношения, поэтому мы и сейчас продолжаем успешное сотрудничество. Это помогает претворять в жизнь амбициозные проекты и совместно развиваться», – сказала Житка Власакова, представитель Konica Minolta Business Solutions Czech.

В данный момент Konica Minolta продолжает внедрение интеллектуального видеонаблюдения в EWM Hightec Welding. Компания осуществляет интеграцию логистических процессов: производит подключение к видеокамерам считывателей штрихкода, которые позволят искать изображения отправлений по их номерам в процессе учёта.

Konica Minolta владеет контрольным пакетом акций компании Mobotix. За время сотрудничества компании укрепили позиции на рынке видеонаблюдения и значительно расширили клиентскую базу. Прибыль Konica Minolta от сервисов видеонаблюдения в Европе в 2018 году выросла более, чем в два раза.

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